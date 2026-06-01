Сегодня 02 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости системы охлаждения Noctua начнёт продавать «вечные» термопр...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Noctua начнёт продавать «вечные» термопрокладки для Ryzen вместо термопасты

Noctua объявила о долгосрочном партнёрстве с Carbice, американской компанией, специализирующейся на термоинтерфейсных материалах на основе вертикально ориентированных углеродных нанотрубок. В рамках соглашения Noctua станет эксклюзивным розничным дистрибьютором термопрокладок Carbice для розничного рынка комплектующих для ПК.

Источник изображений: Noctua

Источник изображений: Noctua

Первым совместным продуктом станет термопрокладка Noctua NT-CP1 AM5/4, предназначенная для процессоров AMD Ryzen. По словам представителей Noctua, термопрокладка оптимизирована и протестирована для процессоров с разъёмами Socket AM5 и AM4. Продукт будет представлен на выставке Computex 2026, которая пройдёт со 2 по 5 июня в Тайбэе.

В термопрокладках Carbice используются «леса» из углеродных нанотрубок, расположенные на алюминиевом основании. Поверхность также имеет наноразмерное полимерное покрытие. По словам Noctua и Carbice, благодаря этому с термопрокладками проще работать, чем с некоторыми прокладками на основе графита, при этом они остаются съёмными и менее склонными к смещению при установке. Компании утверждают, что со временем термопрокладка улучшает контакт за счёт повторяющихся циклов нагрева и охлаждения. В отличие от термопасты, которая со временем теряет свои свойства из-за выдавливания, растрескивания или высыхания, термопрокладка NT-CP1 AM5/4 сохраняет свои характеристики.

Ранее компания AMD также подтвердила, что процессор Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition будет поставляться с термопрокладкой Carbice Ice Pad. Таким образом, партнёрство с Noctua стало очередным шагом производителя на пути к самостоятельным розничным продажам на рынке ПК, собираемых своими руками.

В продаже термопрокладки NT-CP1 AM5/4 появятся в сентябре 2026 года. Их стоимость Noctua пока не объявила.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
AMD вернула легенду: Ryzen 7 5800X3D перевыпустили в юбилейной версии к десятилетию AM4
Zalman выпустила термопасту ZM-STC11 с высокой теплопроводностью и долгим сроком службы
Охлаждать процессоры без возни с термопастой поможет термопрокладка на углеродных нанотрубках
Выбираем электронику к лету вместе с партнёрами 3DNews
Анонсирован 120-мм корпусный вентилятор Eurocase EU-FN120ARGB_8+14 с тихой работой и ARGB-подсветкой
Cooler Master выпустила СЖО B360 TV ARGB с 6-дюймовым поворотным экраном
Теги: noctua, carbice, термоинтерфейс, термопрокладка, нанотрубки, computex 2026
noctua, carbice, термоинтерфейс, термопрокладка, нанотрубки, computex 2026
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«StarCraft 3»: Blizzard поразила фанатов первым за шесть лет обновлением для StarCraft 2
Rutube продолжает расти, тогда как аудитория «VK Видео» и YouTube в России сокращается
Nvidia представила настольный суперкомпьютер DGX Station на Windows — суперчип GB300 и 748 Гбайт памяти
Роскомнадзор заявил, что не блокировал Python в России
Nvidia представила технологию DLSS 4.5 Ray Reconstruction — её получат все видеокарты GeForce RTX
Адская пошаговая ролевая игра Entropy от создателя Dread Delusion получила демоверсию и дату выхода в раннем доступе Steam 10 мин.
Ограничения VPN-трафика затруднили разработку программного обеспечения 38 мин.
Apple научит iPhone разделять совместный счёт в ресторане по фотографии чека 53 мин.
Критические уязвимости обнаружены в 84 % российских мобильных приложений 2 ч.
«Русы против ящеров 2» выйдет на «ящерских консолях» и получит бесплатное дополнение «Русы в Америке» 10 ч.
Тактический шутер Dioxide с элементами Dark Souls отправит в корпоративную антиутопию — трейлер новой игры от авторов Forgive Me Father 11 ч.
«Готовьтесь к следующей битве!»: режиссёр Tekken 7 и Tekken 8 покинул Bandai Namco после 20 лет работы 13 ч.
Вышел первый трейлер «Сатурн. Наследие» — научно-фантастической RPG от бывших разработчиков Baldur’s Gate 3 14 ч.
Процессоры RTX Spark будут нативно поддерживать античитерское и антипиратское ПО для игр 15 ч.
Календарь релизов 1–7 июня: Gothic 1 Remake, Fatekeeper, Underchoice и The 7th Guest Remake 15 ч.
Представлена эталонная ИИ-платформа для робототехники Qualcomm Dragonwing IQ10 5 мин.
Alphabet продаст акций на $80 млрд, чтобы направить средства на развитие инфраструктуры ИИ 9 мин.
Intel предупредила, что путь ПК-чипов Nvidia RTX Spark к успеху не будет гладким 2 ч.
MSI представила портативный игровой компьютер Claw 8 EX AI+ с процессором Intel Arc G3 3 ч.
Anthropic передала американским регуляторам проспект эмиссии, позволяющий начать подготовку к IPO 4 ч.
ИИ-ускоритель Intel Crescent Island получит до 480 Гбайт LPDDR5X 8 ч.
MSI анонсировала тонкий 16-дюймовый ноутбук «2-в-1» Prestige N16 Flip AI+ на чипе Nvidia RTX Spark 9 ч.
Некоторые смартфоны Xiaomi научились обмениваться файлами с iPhone через AirDrop 9 ч.
Новая статья: Обзор и тестирование корпуса MSI MAG PANO 130R PZ: обжигающая красота 9 ч.
Intel выпустит 192-ядерные процессоры Xeon Diamond Rapids на техпроцессе 18A-P в 2027 году 12 ч.