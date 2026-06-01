Noctua начнёт продавать «вечные» термопрокладки для Ryzen вместо термопасты

Noctua объявила о долгосрочном партнёрстве с Carbice, американской компанией, специализирующейся на термоинтерфейсных материалах на основе вертикально ориентированных углеродных нанотрубок. В рамках соглашения Noctua станет эксклюзивным розничным дистрибьютором термопрокладок Carbice для розничного рынка комплектующих для ПК.

Первым совместным продуктом станет термопрокладка Noctua NT-CP1 AM5/4, предназначенная для процессоров AMD Ryzen. По словам представителей Noctua, термопрокладка оптимизирована и протестирована для процессоров с разъёмами Socket AM5 и AM4. Продукт будет представлен на выставке Computex 2026, которая пройдёт со 2 по 5 июня в Тайбэе.

В термопрокладках Carbice используются «леса» из углеродных нанотрубок, расположенные на алюминиевом основании. Поверхность также имеет наноразмерное полимерное покрытие. По словам Noctua и Carbice, благодаря этому с термопрокладками проще работать, чем с некоторыми прокладками на основе графита, при этом они остаются съёмными и менее склонными к смещению при установке. Компании утверждают, что со временем термопрокладка улучшает контакт за счёт повторяющихся циклов нагрева и охлаждения. В отличие от термопасты, которая со временем теряет свои свойства из-за выдавливания, растрескивания или высыхания, термопрокладка NT-CP1 AM5/4 сохраняет свои характеристики.

Ранее компания AMD также подтвердила, что процессор Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition будет поставляться с термопрокладкой Carbice Ice Pad. Таким образом, партнёрство с Noctua стало очередным шагом производителя на пути к самостоятельным розничным продажам на рынке ПК, собираемых своими руками.

В продаже термопрокладки NT-CP1 AM5/4 появятся в сентябре 2026 года. Их стоимость Noctua пока не объявила.