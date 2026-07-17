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Видеообзор робота-пылесоса Midea VCR V15 MAX ULTRA

Роботы-пылесосы давно перестали быть просто автоматическими уборщиками, но далеко не каждая модель способна действительно избавить владельца от ежедневной рутины. Midea VCR V15 MAX ULTRA предлагает именно такой подход: интеллектуальная навигация, распознавание препятствий, высокая мощность всасывания и многофункциональная станция самоочистки позволяют доверить уборку практически без остатка.

В этом обзоре мы подробно рассмотрим возможности флагманской модели, проверим эффективность сухой и влажной уборки в реальных условиях, расскажем о фирменных технологиях Midea и разберемся, насколько V15 MAX ULTRA оправдывает статус одного из самых интересных роботов-пылесосов в своем ценовом сегменте.

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Теги: видеообзор, midea, робот-пылесос
видеообзор, midea, робот-пылесос
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