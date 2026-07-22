Видеообзор робота-пылесоса Midea VCR V15 EVO ULTRA

Современный робот-пылесос должен не только качественно убирать, но и требовать минимум внимания со стороны владельца. Именно на это делает ставку Midea VCR V15 EVO ULTRA, оснащенный станцией самоочистки, системой автоматической мойки и сушки швабр, а также мощной системой сухой и влажной уборки.

В этом видео мы протестируем возможности устройства, оценим качество уборки на разных типах покрытий, разберем особенности конструкции и мобильного приложения, а также выясним, почему V15 EVO ULTRA можно назвать одним из наиболее привлекательных роботов-пылесосов по соотношению цены и возможностей.

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