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Colorful представила настольную плату ECO HM770-K V20 со встроенным мобильным Intel Core i9-13900HX и слотами DDR4

Компания Colorful представила MoDT-материнскую плату ECO HM770-K V20 для настольных ПК со встроенным мобильным процессором Intel Core i9-13900HX.

Источник изображений: VideoCardz / Colorful

Источник изображений: VideoCardz / Colorful

MoDT расшифровывается как Mobile on Desktop («мобильный на настольном компьютере»). В данном случае это означает, что Colorful использует процессор серии Raptor Lake HX для ноутбуков на материнской плате настольного класса. Чип интегрирован, поэтому его нельзя заменить, как стандартный процессор в исполнении LGA.

Процессор Core i9-13900HX имеет 24 ядра (8 P-ядер и 16 E-ядер) с поддержкой 32 потоков. Intel указывает для этой модели 36 Мбайт кеш-памяти и тактовую частоту в режиме Boost до 5,4 ГГц. В отличие от ранее выпущенной модели Colorful BATTLE-AX HM770M-K WIFI D5 V20, которая использовала память DDR5, модель ECO HM770-K V20 оснащена двумя слотами DDR4 UDIMM. Это должно сделать платформу дешевле в сборке, хотя Colorful пока не подтвердила стоимость самой платы.

Формально ECO HM770-K V20 представляет собой плату формата Micro-ATX, но с размерами 240 × 190 мм. Это делает её несколько уже, чем стандартные платы Micro-ATX, и ближе по ширине к Mini-ITX. Новинка имеет по одному разъёму PCIe 5.0 x16 и PCIe 4.0 x1. Также плата предлагает два слота M.2 с поддержкой NVMe-накопителей PCIe 4.0 x4.

В оснащение также входят 2,5-Гбит LAN, поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Задняя панель разъёмов платы содержит четыре порта USB-A (5 Гбит/с), а также по одному HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2. Кроме того, предусмотрены два внутренних разъёма USB-A (5 Гбит/с) для подключения портов передней панели корпуса.

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Теги: modt, материнская плата, colorful, raptor lake-hx
modt, материнская плата, colorful, raptor lake-hx
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