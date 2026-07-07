Бюджетный смартфон Nothing Phone (4b) представлен официально по цене €329

Компания Nothing, один из самых нестандартных производителей электроники, представила смартфон Phone (4b). Это первый из представителей серии (b), которая позиционируется как оптимальная точка входа в бренд. Смартфон адресован молодой аудитории, желающей получить устройство в стиле Nothing по относительно доступной цене.

Nothing Phone (4b) выполнен в монолитном корпусе из высокопрочного поликарбоната с многослойным покрытием, которое приятно на ощупь, но в меньшей степени собирает отпечатки пальцев. Прозрачный фрагмент охватывает только блок камер. Смартфон имеет защиту по стандарту IP64 от пыли и воды — его можно погружать на 25 см под воду на 20 минут; по сравнению с предыдущими моделями он стал на 20 % устойчивее на изгиб; работа устройства тестировалась при температурах от -40 °C до +75 °C.

Светодиодный интерфейс Glyph Bar представлен сеткой из 45 мини-светодиодов в группе из пяти квадратов, имеется красный индикатор записи видео. Яркость светодиодов выросла на 40 %, световые утечки удалось устранить. Интерфейс помогает отслеживать доставки, поездки и таймеры с помощью световых схем и анимации; получать уведомления о зарядке, записи видео и других важных событиях; можно настраивать уникальные световые сигналы для контактов, сообщений и приложений.

Ёмкость аккумулятора Nothing Phone (4b) составляет 5200 мА·ч (или 6000 мА·ч в индийской версии без NFC) — этого хватит на 46 часов в режиме разговора, 34 часа прослушивания музыки, 27 часов в Instagram✴, 22 часа на YouTube, 18 часов в режиме смешанного использования или 9 часов в ресурсоёмких играх. Аккумулятор заряжается на 50 % за 27–30 минут, полная зарядка занимает 80 минут, поддерживается обратная зарядка мощностью 7,5 Вт. При стандартом использовании батарея сохранит 90 % ёмкости после 1200 циклов зарядки — этого хватит на три года комфортной работы.

Смартфон работает на чипе Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, изготовленном по технологии 4 нм. По сравнению с моделью Phone (3a) Lite производительность в задачах искусственного интеллекта выросла на 240 %, центральный процессор на 2,3 ГГц стал быстрее на 15 %, графика — на 25 %. Система охлаждения имеет площадь 20 829 мм2, из которых 4400 мм2 приходятся на испарительную камеру. Nothing Phone (4b) оборудован 6,77-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением 2344 × 1080 точек, частотой обновления до 120 Гц (LTPS), яркостью 2000 кд/м2 и сенсорной панелью с частотой опроса 1000 Гц.

Основная камера укомплектована 50-мегапиксельным сенсором Samsung, в наличии оптическая и электронная стабилизация изображения; есть 8-мегапиксельная сверхширокоугольная (119,5°) и 16-мегапиксельная фронтальная. Разработанная совместно с Google технология Ultra XDR предполагает съёмку 13 RAW-изображений с разной экспозицией для получения картинки в HDR; Nothing Phone (4b) поддерживает одновременную съёмку на основную и фронтальную камеры (Dual Video). Есть семь ручных параметров редактирования, а также эксклюзивные фильтры Disco и DV.

Nothing Phone (4b) работает под управлением Nothing OS 4.1 на базе Android 16. Среди нововведений отмечаются улучшенный экран блокировки, наличие функции Live Updates с поддержкой Glyph Bar. Комплект ИИ-приложений Essential AI включает: распознавание речи Essential Voice с переводом более чем на сотню языков; хранилище Essential Space для заметок, скриншотов и голосовых сообщений с автоматическим созданием сводок; умный контекстный поиск Essential Search; ИИ-генератор виджетов Essential Apps. Имеется аппаратная кнопка Essential Key для доступа к функциям ИИ. Производитель обещал три года обновлений Android и шесть лет обновлений безопасности.

Nothing Phone (4b) доступен в конфигурациях 8/128 и 8/256 Гбайт. В Европе стоимость новинки составит 329 евро за версию со 128 Гбайт памяти.