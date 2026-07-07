Сегодня 10 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости видеокарты Энтузиаст построил видеокарту из 8192 ко...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Энтузиаст построил видеокарту из 8192 копеечных чипов RISC-V

Чрезмерно экстравагантное решение предложил YouTube-блогер под ником Bitluni в качестве альтернативы современным видеокартам — разработать собственную плату и за полгода, преодолев немалые трудности, собрать кластер, способный обеспечить вывод изображения на QVGA-дисплей с разрешением 320 × 240 пикселей.

Источник изображения: youtube.com/@bitluni

Источник изображения: youtube.com/@bitluni

В прошлом году Bitluni имел неосторожность опубликовать на своём канале видео, в котором подробно описывался графический процессор собственной разработки. Проектом заинтересовалась компания Altium, которая специализируется на ПО для разработки печатных плат, и обратилась к энтузиасту с предложением о сотрудничестве. В результате на свет появился кластер на основе 8192 микроконтроллеров CH570 на архитектуре RISC-V стоимостью $0,13 за каждый, а также 256 более крупных ядер и блоков обработки чисел с плавающей запятой (FPU).

Каждый из чипов CH570, которые Bitluni приобрёл для проекта, обратившись напрямую к производителю, работает на частоте 100 МГц и имеет 12 Кбайт SRAM, а шестислойная печатная плата включает 32 ряда по 32 чипа. Проект оказался слишком масштабным, чтобы сайт производителя смог обработать такой заказ, поэтому каждый «блейд» пришлось делить на блоки. Когда энтузиаст получил тестовую плату, несколько микроконтроллеров либо не работали, либо функционировали с перебоями — потребовалась полная переработка проекта и перенос дорожек во избежание помех. Второй прототип показал, что в схеме перепутаны линии MOSI и MISO: входной сигнал отправлялся в выходной канал и наоборот.

В итоге систему удалось заставить работать — все RGB-светодиоды, каждый из которых индивидуально связан с контроллером, функционируют в QVGA-эквиваленте. Bitluni пообещал опубликовать все файлы проекта и выпустить обновлённый вариант, в котором будет уже не 8192, а 32 000 микроконтроллеров.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
SiFive представила RISC-V-ядра Performance P570 Gen 3 для IoT-приложений
ИИ-агент спроектировал полноценный процессор на RISC-V за 12 часов — промпт содержал всего 219 слов
Разработчик RISC-V-ядер SiFive привлёк на развитие $400 млн
Китайские компании готовы отказаться от Nvidia в пользу местных ИИ-чипов — на них уйдёт до половины бюджета
Японский разработчик автопилота Turing начал использовать ускорители AMD на фоне финансирования со стороны этой компании
Аукцион Sotheby’s выставит на благотворительные торги кожаную куртку с автографом основателя Nvidia Дженсена Хуанга
Теги: микроконтроллер, видеокарта, risc-v
микроконтроллер, видеокарта, risc-v
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Энтузиаст потратил три тысячи долларов, чтобы с помощью ИИ перенести в Roblox легендарную Quake
NASA запустило видеотрансляцию с лунной орбиты в 4K
SpaceX бьёт рекорды: в 36-й раз запустила одну ступень Falcon 9 и вывела почти 1600 спутников Starlink за полгода
Кнопки возвращаются в авто: Китай запретил управлять 19 функциями машин только через сенсорный экран
Отчёт Backblaze: жёсткие диски на 22–24 Тбайт оказались одними из самых надёжных
Character.AI представила формат коротких сериалов с возможностью чата с героями 3 ч.
OpenAI в августе прекратит поддержку ИИ-браузера ChatGPT Atlas в пользу нового настольного приложения ChatGPT для Windows и Mac 3 ч.
Google начнёт помечать рекламу, созданную или изменённую с помощью ИИ 9 ч.
Palworld не подорожает на релизе, но сломает моды — геймплейный трейлер горячо ожидаемого обновления 11 ч.
OpenAI выпустила GPT-5.6 и научила ChatGPT выполнять многоэтапные рабочие задачи в режиме Wor 11 ч.
Переносы, переработки и потеря талантов: сотрудники Bethesda Game Studios предупредили, чем увольнения в студии обернутся для The Elder Scrolls VI 13 ч.
Амбициозный средневековый симулятор The Guild — Europa 1410 не выйдет 16 июля в раннем доступе Steam из-за отзывов о демоверсии 14 ч.
Apple заинтересовалась технологией PrismML для запуска больших ИИ-моделей прямо на смартфоне 15 ч.
Anthropic добавила в Claude статистику использования ИИ и советы по повышению эффективности 15 ч.
Google объявила Anthropic Fable 5 лучшей ИИ-моделью для разработки приложений под Android 15 ч.
Sony обновила суперзум RX10 и повысила на него цену 30 мин.
Министр торговли Лютник заявил, что Samsung и SK hynix придётся построить предприятия по производству памяти в США 47 мин.
SK hynix по итогам размещения в США удалось выручить $26,5 млрд 2 ч.
Razer выпустила тематическую гарнитуру для поклонников персонажа Синнаморола 3 ч.
Micron пообещала вложить $250 млрд в американскую экономику до 2035 года 4 ч.
Новая статья: Обзор складного смартфона HONOR Magic V6: избавление от комплексов 9 ч.
Meta начнёт выпускать собственные ИИ-чипы уже в сентябре, чтобы меньше зависеть от Nvidia 15 ч.
Cerebras развернёт в Европе 200 МВт ИИ-мощностей к концу 2027 года 16 ч.
Parasail скрестила NVIDIA Hopper и Blackwell с d-Matrix Corsair, ускорив инференс в 10 раз 16 ч.
Samsung рассчитывает запустить плавучие ЦОД во II квартале 2028 года 17 ч.