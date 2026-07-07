Энтузиаст построил видеокарту из 8192 копеечных чипов RISC-V

Чрезмерно экстравагантное решение предложил YouTube-блогер под ником Bitluni в качестве альтернативы современным видеокартам — разработать собственную плату и за полгода, преодолев немалые трудности, собрать кластер, способный обеспечить вывод изображения на QVGA-дисплей с разрешением 320 × 240 пикселей.

В прошлом году Bitluni имел неосторожность опубликовать на своём канале видео, в котором подробно описывался графический процессор собственной разработки. Проектом заинтересовалась компания Altium, которая специализируется на ПО для разработки печатных плат, и обратилась к энтузиасту с предложением о сотрудничестве. В результате на свет появился кластер на основе 8192 микроконтроллеров CH570 на архитектуре RISC-V стоимостью $0,13 за каждый, а также 256 более крупных ядер и блоков обработки чисел с плавающей запятой (FPU).

Каждый из чипов CH570, которые Bitluni приобрёл для проекта, обратившись напрямую к производителю, работает на частоте 100 МГц и имеет 12 Кбайт SRAM, а шестислойная печатная плата включает 32 ряда по 32 чипа. Проект оказался слишком масштабным, чтобы сайт производителя смог обработать такой заказ, поэтому каждый «блейд» пришлось делить на блоки. Когда энтузиаст получил тестовую плату, несколько микроконтроллеров либо не работали, либо функционировали с перебоями — потребовалась полная переработка проекта и перенос дорожек во избежание помех. Второй прототип показал, что в схеме перепутаны линии MOSI и MISO: входной сигнал отправлялся в выходной канал и наоборот.

В итоге систему удалось заставить работать — все RGB-светодиоды, каждый из которых индивидуально связан с контроллером, функционируют в QVGA-эквиваленте. Bitluni пообещал опубликовать все файлы проекта и выпустить обновлённый вариант, в котором будет уже не 8192, а 32 000 микроконтроллеров.