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Поиск Google поможет сайтам и блогерам лучше понять свою аудиторию

Google намеревается предоставить блогерам и владельцам сайтов более полное представление о том, как люди попадают на их страницы и YouTube-каналы через поиск.

Источник изображения: Google

Источник изображения: Google

Новая функция «Свойства платформы» (Platform Properties) в Google Search Console поможет «с лёгкостью отслеживать, какие запросы приводят людей к вашему контенту на Instagram, TikTok, X и YouTube через поиск, и точно видеть, как ваша аудитория взаимодействует с вашими публикациями».

Google стремится сделать свою поисковую машину единым центром всего, что делают блогеры и владельцы сайтов в интернете. В июне компания позволила наиболее известным блогерам и владельцам крупных сайтов создавать в поиске отдельные профили, содержащие ссылки на другие платформы, а также закреплять видео из TikTok и Instagram. Теперь авторы получат более подробную информацию о том, как аудитория находит их материалы.

«Для охвата аудитории блогеры и издатели используют множество каналов, помимо собственных сайтов. По мере того, как люди всё больше склоняются к получению информации из первых рук и различным форматам контента, мы хотим упростить владельцам сайтов и блогерам — даже тем, у кого нет собственного сайта, — получение информации о том, как весь их контент обнаруживается в поиске», — рассказали в Google. Новая функция будет развёртываться «постепенно в течение ближайших недель».

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Теги: google, поиск, блогеры
google, поиск, блогеры
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