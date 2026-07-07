«Джеймс Уэбб» показал самый подробный снимок галактики Центавр А

NASA опубликовало сделанные космическим телескопом «Джеймс Уэбб» (JWST) самые подробные изображения галактики Центавр А. «Эти изображения знаменуют собой четыре года работы, превзошедшей ожидания, и успешных научных исследований самого мощного космического телескопа в истории», — заявили в американском космическом агентстве.

Галактика Центавр А расположена в 11 млн световых лет от нашей планеты. От других близлежащих галактик она отличается высокой активностью. В её центре находится сверхмассивная чёрная дыра, которая поглощает вещество и выделает огромные объёмы энергии. Из-за крупного столкновения с другой галактикой около 2 млрд лет назад она имеет необычную структуру. Поэтому Центавр А является идеальным объектом наблюдения с целью понять, как галактики и чёрные дыры эволюционирует вместе.

Её пытались изучать с помощью телескопа «Хаббл» (Hubble) в видимом диапазоне, но проект не был успешным из-за окружающих галактику объёмов пыли. Космический телескоп «Спитцер» (Spitzer) запечатлел её структуру в инфракрасном свете, но не отдельные звёзды. Работающий в среднем инфракрасном диапазоне прибор «Джеймса Уэбба» MIRI сумел запечатлеть даже мельчайшие детали богатых пылью структур галактики. Светящиеся красновато-фиолетовые точки — это находящиеся в пылевых областях звёзды или звёздные ясли, где старые звезды сбрасывают вещество, и где формируются новые. На другом снимке объединены данные MIRI с прибором NIRCam, который работает в ближнем инфракрасном диапазоне. Эти снимки помогут изучить Центавр А звезда за звездой и восстановить хронологию эволюции галактики, отметили в NASA.