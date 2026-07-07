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Анонсированы умные очки Solos AirGo A6 — без камеры, но с ИИ

Компания Solos представила новую версию умных очков AirGo A6, которая, как и вышедшая в прошлом году модель AirGo A5, не имеет камеры, но при этом отличается гораздо меньшим весом — 19 г без линз против 36 – 40 г у AirGo A5 в зависимости от типа оправы.

Источник изображения: Solos

Источник изображения: Solos

Меньшего веса очков удалось добиться благодаря более тонким дужкам. Для сравнения, умные очки Meta Glasses, анонсированные в прошлом месяце, весят от 54 до почти 60 г в зависимости от модели.

Отказавшись от камеры в Solos AirGo A6, компания отдала приоритет комфорту, конфиденциальности и дизайну, максимально приближенному к обычным очкам. Конкуренция на рынке умных очков становится всё жёстче, но остаётся одна проблема: убедить людей покупать их и носить. По словам Solos, решение заключается не в том, чтобы напичкать умные очки дополнительным оборудованием, а в том, чтобы они выглядели и ощущались как обычные очки, предоставляя пользователям больше контроля над своей конфиденциальностью.

Новинка нацелена на пользователей, которым требуется носимое устройство с ИИ-функциями и которые не хотят постоянно носить с собой камеру, заметную окружающим. Умные очки Solos AirGo A6 поддерживают ИИ-функции, включая перевод в реальном времени, голосовые команды, обмен сообщениями, напоминания и т.д. Кроме того, благодаря размещённым в дужках динамикам, AirGo A6 можно использовать для прослушивания музыки или приема звонков. При этом пользователь сможет слышать, что происходит в его окружении.

Цена и сроки выхода AirGo A6 пока неизвестны. Компания сообщила, что новинка будет совместима с рецептурными линзами, и будет выпускаться в нескольких вариантах, включая версии с прозрачным корпусом, у которых видны внутренние компоненты.

Также Solos объявила о глобальной доступности вышедших в прошлом году умных очков AirGo V2, а также представила новые аксессуары для них, ориентированные на конфиденциальность, в том числе прозрачные сменные дужки разных цветов за $39 и накладной защитный экран за $49, который физически блокирует изображение с камеры. Весь комплект аксессуаров обойдётся в $79.

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Теги: умные очки, solos
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