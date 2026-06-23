Представлены Meta✴ Glasses — смарт-очки с ИИ, но без Ray-Ban по цене от $299

Представлена новая линейка умных очков Meta✴ Glasses с искусственным интеллектом. По словам компании, они развивают функции Ray-Ban Meta✴, добавляя «смелые и вневременные формы, насыщенные цвета и материалы премиум-класса». Новая линейка была создана в партнёрстве с EssilorLuxottica. Очки Meta✴ Glasses будут доступны в трёх различных моделях оправ, восьми цветах оправы и с четырьмя вариантами линз, предлагая 26 уникальных комбинаций.

Партнёрское соглашение с EssilorLuxottica сроком на десять лет было подписано ещё в 2024 году, оно не предусматривает размещения на очках фирменной символики. По мнению производителя, ключевым преимуществом новой линейки должна стать её визуальная привлекательность.

Модель Meta✴ Adventurer получила прямоугольную оправу, Meta✴ Fury имеют более квадратную форму, напоминающую Ray-Ban, а специальная версия Meta✴ Glasses by Kylie выпускается в тонкой овальной оправе, разработанной в сотрудничестве с известной американской моделью Кайли Дженнер (Kylie Jenner).

Все новинки оснащены стандартным набором функций искусственного интеллекта и камеры, а технические характеристики гаджетов аналогичны Ray-Ban Meta✴ второго поколения. Но, в отличие от Ray-Ban Meta✴, очки Meta✴ Glasses изначально работают на базе новой фирменной модели Meta✴ Muse Spark. По словам компании, эта представленная в апреле модель улучшает качество ответов на вопросы пользователей и лучше понимает окружающую действительность. Новая модель ИИ также доступна для очков Ray-Ban Meta✴ и Oakley Meta✴ в США и Канаде.

Вскоре очки получат функцию пешеходной навигации с пошаговыми инструкциями и поддержку 14 новых языков в режиме реального времени, включая японский, китайский и хинди. Meta✴ Glasses кроме стандартных фото- и видео функций также получат возможность динамической фотосъёмки, которая позволит автоматически сделать несколько снимков и порекомендует лучший из них для публикации.

По утверждению производителя, время автономной работы Meta✴ Glasses составляет 8 часов, заряжать очки можно с помощью прилагаемого зарядного чехла. Для новинки также доступна специальная зарядная подставка, совместимая со всеми умными очками от Meta✴.

Владельцы могут выбрать любую модель из линейки Meta✴ Glasses с солнцезащитными, фотохромными, поляризованными или прозрачными линзами. Все оправы совместимы с диоптрическими линзами в диапазоне от -12 до +2,25. Новая линейка умных очков будет доступна в «классическом чёрном», «классическом черепаховом», «гоночном зелёном», «льняном», «бордовом», «красном» и «песочном» цветах.

Все новинки доступны для покупки с сегодняшнего дня в онлайн-магазине компании, а также у её розничных партнёров. Цена на Meta✴ Glasses стартует от $299.