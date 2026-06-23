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Представлены Meta✴ Glasses — смарт-очки с ИИ, но без Ray-Ban по цене от $299

Представлена новая линейка умных очков Meta Glasses с искусственным интеллектом. По словам компании, они развивают функции Ray-Ban Meta, добавляя «смелые и вневременные формы, насыщенные цвета и материалы премиум-класса». Новая линейка была создана в партнёрстве с EssilorLuxottica. Очки Meta Glasses будут доступны в трёх различных моделях оправ, восьми цветах оправы и с четырьмя вариантами линз, предлагая 26 уникальных комбинаций.

Источник изображения: ***

Источник изображения: Meta

Партнёрское соглашение с EssilorLuxottica сроком на десять лет было подписано ещё в 2024 году, оно не предусматривает размещения на очках фирменной символики. По мнению производителя, ключевым преимуществом новой линейки должна стать её визуальная привлекательность.

Модель Meta Adventurer получила прямоугольную оправу, Meta Fury имеют более квадратную форму, напоминающую Ray-Ban, а специальная версия Meta Glasses by Kylie выпускается в тонкой овальной оправе, разработанной в сотрудничестве с известной американской моделью Кайли Дженнер (Kylie Jenner).

Все новинки оснащены стандартным набором функций искусственного интеллекта и камеры, а технические характеристики гаджетов аналогичны Ray-Ban Meta второго поколения. Но, в отличие от Ray-Ban Meta, очки Meta Glasses изначально работают на базе новой фирменной модели Meta Muse Spark. По словам компании, эта представленная в апреле модель улучшает качество ответов на вопросы пользователей и лучше понимает окружающую действительность. Новая модель ИИ также доступна для очков Ray-Ban Meta и Oakley Meta в США и Канаде.

Вскоре очки получат функцию пешеходной навигации с пошаговыми инструкциями и поддержку 14 новых языков в режиме реального времени, включая японский, китайский и хинди. Meta Glasses кроме стандартных фото- и видео функций также получат возможность динамической фотосъёмки, которая позволит автоматически сделать несколько снимков и порекомендует лучший из них для публикации.

По утверждению производителя, время автономной работы Meta Glasses составляет 8 часов, заряжать очки можно с помощью прилагаемого зарядного чехла. Для новинки также доступна специальная зарядная подставка, совместимая со всеми умными очками от Meta.

Владельцы могут выбрать любую модель из линейки Meta Glasses с солнцезащитными, фотохромными, поляризованными или прозрачными линзами. Все оправы совместимы с диоптрическими линзами в диапазоне от -12 до +2,25. Новая линейка умных очков будет доступна в «классическом чёрном», «классическом черепаховом», «гоночном зелёном», «льняном», «бордовом», «красном» и «песочном» цветах.

Все новинки доступны для покупки с сегодняшнего дня в онлайн-магазине компании, а также у её розничных партнёров. Цена на Meta Glasses стартует от $299.

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Теги: me, glasses, умные очки, искусственный интеллект
me, glasses, умные очки, искусственный интеллект
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