Представлены умные очки Ray-Ban Meta✴ Gen 2 с удвоенным временем автономной работы

Meta✴ представила умные очки Ray-Ban второго поколения. У устройства удвоилось время автономной работы и появилась поддержка видеозаписи в разрешении 3K, что ставит их в один ряд со спортивными Oakley HSTN. Стоимость новой модели Ray-Ban Meta✴ Gen 2 составила $379.

Источник питания стал работать лучше сразу по нескольким параметрам. Новыми Ray-Ban Meta✴ Gen 2 можно пользоваться до восьми часов без подзарядки — вдвое дольше, чем умными очками первого поколения. Зарядный футляр даёт 50 % заряда за 20 минут — у первого поколения на это уходили 22 минуты. Ресурс самого футляра даёт дополнительные 48 часов автономной работы вместо прежних 32 часов.

Встроенная камера позволяет вести видеозапись с разрешением 3K или 1440p со скоростью 30 кадров в секунду или 1200p со скоростью 60 кадров в секунду и продолжительностью до трёх минут. Осенью с обновлением ПО добавится возможность снимать гиперлапсы и замедленное видео — эту функцию Meta✴ хочет развернуть во всех очках с искусственным интеллектом.

Ещё одной интересной будущей функцией обещает стать «фокус на разговоре» — динамики очков смогут усиливать голос собеседника. Улучшится перевод в реальном времени — появится поддержка немецкого и португальского языков. Ray-Ban Meta✴ Gen 2 доступны в версиях Wayfarer, Skyler и Headliner; очки Ray-Ban Meta✴ первого поколения доступны по цене $299.