SpaceX запустила первый в мире коммерческий спутник с ядерным источником энергии

Накануне с площадки базы Космических сил США в калифорнийском Ванденберге в рамках миссии SpaceX Transporter-17 стартовала ракета Falcon 9, несущая на борту 81 полезную нагрузку, в том числе уникальный спутник BOHR (Betavoltaic Orbital High-Reliability), созданный компанией City Labs из Флориды. Через 50 минут начался вывод аппаратов на различные орбиты.

BOHR — инновационный демонстрационный кубсат от City Labs. Его задача — испытать в условиях космоса бета-вольтаический элемент NanoTritium. Источником энергии, которая преобразуется в электрическую, выступают бета-частицы, испускаемые при радиоактивном распаде трития. NanoTritium не предназначен для питания даже самого BOHR — это пилотная миссия для проверки осуществимости новой технологии City Labs, призванной в перспективе обеспечить космические аппараты источниками питания, не зависящими от солнечной энергии. Они окажутся полезными, например, в постоянно затенённых областях на полюсах Луны.

Одним из преимуществ трития в качестве основы для энергетической системы является низкий уровень излучения. «Энергетические системы на основе трития от City Labs <..> разработаны для безопасного обращения, транспортировки и интеграции в стандартных условиях коммерческих запусков», — пояснили в компании. Проект BOHR и разработка технологии получения энергии с использованием трития в City Labs финансировались в рамках контракта с Министерством обороны США. Это первая миссия с ядерным источником питания, получившая одобрение Федерального управления гражданской авиации США (FAA). В компании надеются, что успех миссии проложит путь к созданию большего числа космических аппаратов с ядерными источниками питания для оборонных и коммерческих миссий в будущем.