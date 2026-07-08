Google назначила презентацию новых Pixel на 12 августа

Google объявила о предстоящей презентации линейки устройств Made by Google, которая состоится 12 августа в Нью-Йорке. Начало мероприятия — в 18:00 по восточному времени (13 августа в 1:00 мск). В разосланных представителям прессы приглашениях сообщается о предстоящем анонсе смартфонов серии Pixel.

Изображённый на приглашении смартфон напоминает последние модели Pixel от Google, подтверждая слухи о том, что новые смартфоны Google будут иметь схожий дизайн, причём модели Pro и Pro Fold, возможно, будут немного тоньше. Как пишет ресурс Ars Technica, наиболее заметным изменением дизайна, вероятно, станут индикаторы уведомлений и состояния Pixel Glow, размещённые на задней панели.

Мероприятие пройдёт на неделю раньше, чем в прошлом году. Как ожидается, Google представит на нём смартфоны Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL и Pixel 11 Pro Fold. Согласно последним утечкам, компания откажется от базового варианта с 128 Гбайт флеш-памяти для более компактных моделей. В 2025 году базовые версии Pixel 10 и Pixel 10 Pro предлагались со 128 Гбайт памяти. В этом году, как ожидается, компания перейдёт на 256 Гбайт в качестве базового объёма памяти для обеих моделей.

Согласно данным источников, стоимость Pixel 11 и Pixel 11 Pro теперь будет начинаться с €999 и €1199 соответственно. Стартовая цена моделей Pixel 11 Pro XL и Pixel 11 Pro Fold также вырастет на €100 для базовой комплектации с 256 Гбайт памяти.

Также, по всей видимости, Google представит на мероприятии смарт-часы Pixel Watch 5. Каких-либо существенных изменений в дизайне устройства ждать не стоит, но, как предполагают некоторые эксперты, смарт-часы могут получить разработанный Google чип Tensor вместо Qualcomm Snapdragon.