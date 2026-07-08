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NASA успешно разбудило зонд New Horizons после самой долгой спячки в истории

Космический аппарат NASA New Horizons вышел из самой длительной в своей истории спячки и, по данным команды миссии, находится в хорошем состоянии. Сигнал о пробуждении был подтверждён 23 июня 2026 года операторами агентства. Аппарат действовал по заранее загруженным командам: они были отправлены в его основной компьютер ещё в июле 2025 года, а сама фаза гибернации началась 7 августа и продолжалась 321 день.

Источник изображений: NASA

Источник изображений: NASA

Сейчас New Horizons находится примерно в 9,5 млрд км от Земли, поэтому радиосигнал с подтверждением шёл до наземной станции сети NASA Deep Space Network под Мадридом 8 часов 52 минуты. Режим гибернации для New Horizons — это не «выключение» аппарата и его приборов, а особый ресурсосберегающий режим длительного перелёта.

В этот период команда обычно не отправляет новые команды и не принимает полный объём научных данных, но бортовые системы продолжают автономный контроль состояния и сбор информации. В частности, аппарат каждую неделю передавал служебный сигнал, означающий, что все ключевые параметры оставались в норме. Также на борту продолжалась круглосуточная запись данных: плазменные приборы SWAP и PEPSSI измеряли параметры среды, а специальный счётчик Venetia Burney Student Dust Counter регистрировал частицы пыли в межпланетном пространстве.

После пробуждения команда сначала начнёт выгрузку телеметрии о состоянии аппарата и безопасности систем, затем перейдёт к передаче накопленных данных с трёх научных приборов. Примерно через три недели после выхода из спячки ультрафиолетовый спектрограф Alice должен приступить к наблюдениям за распределением водорода во внешней гелиосфере — области, где солнечный ветер постепенно уступает место межзвёздной среде. Одновременно SWAP, PEPSSI и счётчик пыли продолжат измерения, а наземная команда проведёт серию проверок аппарата и приборов. Отдельно NASA провело модернизацию наземного программного обеспечения: испытания уже идут и должны продолжаться до конца года, что упростит сопровождение миссии по мере её дальнейшего удаления от Солнца.

Автоматическая станция New Horizons была запущена 19 января 2006 года ракетой Atlas V 551, имеет массу около 478 кг и питается от радиоизотопного термоэлектрического генератора. В 2007 году аппарат выполнил гравитационный манёвр у Юпитера, 14 июля 2015 года впервые исследовал систему Плутона с близкого расстояния, а 1 января 2019 года пролетел мимо объекта пояса Койпера Аррокот (Arrokoth). В октябре 2024 года New Horizons удалился от Солнца уже на 60 астрономических единиц. Обновление программного обеспечения для автономной работы поможет аппарату поддерживать режимы полёта и сбор научных данных, что особенно важно в условиях снижения мощности источника питания и увеличивающихся задержек связи с Землёй.

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Теги: new horizons, nasa, солнечная система, космический зонд
new horizons, nasa, солнечная система, космический зонд
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