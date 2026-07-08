Тысяча долларов за литр: Asus выпустила игровой мини-ПК ROG GR70 с Ryzen 9 9955HX3D и RTX 5070

Компания Asus выпустила в продажу игровой мини-ПК ROG GR70. Систему изначально представили на выставке Computex 2026 в начале прошлого месяца. Она предлагается в трёх конфигурациях. Самая доступная оценивается в $3135.

Как пишет портал Notebookcheck, Asus ROG GR70 не относится к ориентированным на игры моделям мини-ПК NUC. Базовая конфигурация Asus ROG GR70 оснащена процессором Ryzen 9 8940HX, а максимальная — Ryzen 9 9955HX3D. Первый чип относится к линейке Dragon Range, а второй — к линейке Fire Range и оснащён дополнительными 64 Мбайт кеш-памяти 3D V-Cache. Также есть средняя конфигурация на базе Ryzen 9 9955HX. При этом базовая конфигурация с Ryzen 9 8940HX оснащается только мобильной графикой GeForce RTX 5060. Две другие предлагают более производительную мобильную GeForce RTX 5070.

Система оснащена двумя слотами DDR5 SO-DIMM для ОЗУ, каждый из которых поддерживает установку модулей ёмкостью до 48 Гбайт. Сама Asus предлагает для мини-ПК до 32 Гбайт оперативной памяти. Размеры ROG GR70 составляют 282,4 × 187,7 × 56,5 мм. Внутренний объём мини-ПК составляет чуть меньше трёх литров, а вес — 2,73 кг. Система оснащена внешним блоком питания мощностью 330 Вт.

В оснащение ROG GR70 входят шесть портов USB 3.2 Gen2 Type-A, один USB 3.2 Gen2 Type-C, один USB4, два HDMI 2.1, два DisplayPort 2.1, один комбинированный 3,5-мм аудиоразъём, а также 2,5-Гбит разъём LAN. Система также поддерживает беспроводные стандарты Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Внутренние компоненты мини-ПК охлаждаются системой из трёх вентиляторов.

В настоящий момент в продаже доступны две конфигурации ROG GR70. Одна из них предлагает процессор Ryzen 9 9955HX3D, видеокарту RTX 5070, 32 Гбайт ОЗУ и SSD объёмом 2 Тбайт. Её стоимость составляет $3196. Вторая конфигурация предлагает процессор Ryzen 9 9955HX и стоит $3135.