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Демоверсия скоростного шутера Hmur от звукорежиссёра Atomic Heart выйдет в сентябре — новый безумный трейлер

Звукорежиссёр Atomic Heart Андрей Бугров (он же FoxusSexus) при поддержке издательства Valkyrie Initiative представил новый трейлер и сроки выхода демоверсии своего скоростного шутера от первого лица Hmur.

Источник изображений: Valkyrie Initiative

Источник изображений: Valkyrie Initiative

События Hmur развернутся в альтернативной версии СССР образца 1990-х. Авария превращает передовой город Мирногорск в эпицентр хаоса, где оказался главный герой — простой рабочий со сложной судьбой Сергей.

Игрокам предстоит прорваться через разветвлённые уровни. Герой мобилен, но уязвим — как и враги, Сергей погибает от одного попадания. Помочь с выживанием должен огромный выбор огнестрельного оружия.

Новый геймплейный трейлер Hmur демонстрирует ураганный экшен, улучшенную по сравнению с прошлыми показами графику, стрельбу из двух рук, сюрреалистические пейзажи, НЛО и прочие странности.

Ролик также подтверждает, что обещанная демоверсия Hmur выйдет в сентябре 2026 года эксклюзивно на площадке Steam. Вопреки названию трейлера, точной даты релиза анонс не содержит.

Чего только не увидишь в Мирногорске

Чего только не увидишь в Мирногорске

Обещают смесь Atomic Heart (высокотехнологичная советская атмосфера), Hotline Miami (хардкорный экшен) и Dusk (стрельба), разветвлённые уровни и энергичный саундтрек (объединяет техно, хардбасс, брейккор).

Релиз Hmur ожидается в 2027 году на PC (Steam, VK Play, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch. Игра получит поддержку 22 языков, включая русский.

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Теги: hmur, foxussexus, valkyrie initiative, шутер
hmur, foxussexus, valkyrie initiative, шутер
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