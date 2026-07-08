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Thermaltake представила блок питания, при замене которого не придётся отключать кабели

Компания Thermaltake выпустит блоки питания новой серии Dockpower FI. Их показывали на выставке Computex 2026 в начале прошлого месяца, но лишь в виде прототипов. Ключевая особенность этих БП стандарта ATX 3.1 заключается в сменных панелях разъёмов питания.

Источник изображений: Thermaltake

Источник изображений: Thermaltake

Производитель называет такую схему Docking Power Architecture. Идея заключается в том, что кабели питания, подключённые к БП, не придётся отключать и подключать заново. Достаточно лишь отсоединить съёмную панель с разъёмами вместе с подключёнными к ней кабелями от старого БП и подключить её к новому, поскольку панели взаимозаменяемы.

Серия БП Dockpower FI состоит из моделей мощностью 750, 850, 1000 и 1200 Вт. Новинки будут доступны в чёрном и белом исполнении (Snow). Все модели имеют сертификат эффективности 80 Plus Gold и поддерживают стандарт питания PCIe Gen 5.1.

Ключевая идея Dockpower FI состоит в сокращении времени, необходимого для установки или замены БП. Пользователь может сначала подключить кабели питания к съёмной панели блока питания, а затем подключить саму панель непосредственно к блоку. Это сделает обновление системы проще, поскольку блок питания можно будет заменить, например, на более мощный, не отключая уже установленные кабели.

Thermaltake использует специальный разъём между корпусом блока питания и панелью. В нём применяются позолоченные контакты толщиной 30 мкм. Панель фиксируется винтом с D-кольцом. Блоки питания оснащены штатными разъёмами 12V-2×6, способными передавать до 600 Вт на видеокарту. Thermaltake использует двухцветные коннекторы 12V-2×6, чтобы помочь пользователям правильно их подключать.

В характеристиках БП также заявлены 135-мм вентилятор на гидродинамическом подшипнике, система активной коррекции коэффициента мощности (PFC), одна линия +12 В и минимальный ресурс работы 100 тыс. часов. Размеры блоков питания составляют 150 × 86 × 160 мм.

Стоимость БП Dockpower FI компания Thermaltake не сообщила.

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Теги: thermaltake, блок питания, atx 3.1, pci express 5.1
thermaltake, блок питания, atx 3.1, pci express 5.1
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