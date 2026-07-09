В «Google Фото» появился ИИ-видеоредактор Video Remix на базе Gemini Omni

Компания Google выпустила для своего приложения «Фото» новую функцию Video Remix, которая позволяет быстро и легко редактировать короткие видео, заменяя в них освещение и добавляя нужный фон. Функция работает на базе ИИ Gemini Omni.

Video Remix позволяет выбрать клип из библиотеки пользователя и применить шаблоны, например, «поместить видео в теплицу», чтобы изменить простой фон на «что-нибудь интересное». Также можно «отредактировать видео в стиле акварели» и других стилях.

С помощью Video Remix можно заменить освещение, например, добавив «раннее утреннее освещение» или «кинематографичное освещение», чтобы оживить тёмный клип. Google отмечает, что за идеей Video Remix стоит желание «сделать ваши запечатлённые на видео моменты, доступные публикации, всего за несколько касаний», даже если пользователь не обладает профессиональными навыками или у него нет времени для многочасового ручного редактирования отснятого материала.

Функция Video Remix будет доступна на вкладке «Создать» рядом с версиями для изображений Remix, «Фото в видео» и «Коллажи». Video Remix с сегодняшнего дня будет предоставляться подписчикам Google AI Plus, Pro и Ultra в Аргентине, Бангладеш, Бразилии, Колумбии, Египте, Индии, Индонезии, Японии, Мексике, Пакистане, Филиппинах, Южной Корее, Турции и США.