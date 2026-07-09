В Escape from Tarkov появились внутриигровой магазин и премиальная валюта, и фанаты не рады

Разработчики из российской студии Battlestate Games сообщили о выходе для своего хардкорного эвакуационного шутера Escape from Tarkov обновления, которое добавляет в проект внутриигровой магазин и премиальную валюту.

Витрина называется «Центр расширений» и предлагает «более гибкий» набор товаров, чем раздел расширений на официальном сайте: например, верхнюю и нижнюю части комплектов одежды, наборы экипировки со скидкой и пакеты с линиями схрона.

Предметы в «Центре расширений» продаются за таркоины (TarCoin) — премиальную валюту, которую можно найти во время рейдов или купить за реальные деньги на официальном сайте игры или в Steam:

500 таркоинов — 299 рублей;

1100 таркоинов — 599 рублей;

2000 таркоинов (одноразовое специальное предложение) — 599 рублей;

2300 таркоинов — 1199 рублей;

6000 таркоинов — 2999 рублей;

12500 таркоинов — 5999 рублей;

20250 таркоинов — 8999 рублей.

Battlestate Games также подчеркнула, что между одинаковыми товарами, представленными как в «Центре расширений», так и на официальном сайте, никакой разницы нет. Они полностью идентичны.

Кроме того, через «Центр расширений» можно улучшать имеющееся издание Escape from Tarkov. В случае покупки всех раздел отобразит сообщение от разработчиков: «Коллекция собрана. Спасибо».

Пользователи Steam и VK остались не в восторге от нововведений: жалуются на невозможность скрыть уведомление о доступности «Центра расширений» и сетуют, что разработчики не занимаются действительно важными вопросами.

Релизная версия Escape from Tarkov вышла 15 ноября 2025 года в лаунчере Battlestate и в Steam спустя больше восьми лет закрытого бета-тестирования. Июльское обновление 1.1.0.0 принесёт в игру систему сезонов и не только.