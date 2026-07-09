Gigabyte представила видеокарту Aorus GeForce RTX 5070 Infinity с экстравагантным кулером и скрытым питанием

Компания Gigabyte опубликовала на своём сайте спецификации новой видеокарты Aorus GeForce RTX 5070 Infinity. Как и выпущенные до этого модели RTX 5090, RTX 5080 и RTX 5070 Ti Infinity она оснащена системой охлаждения Dual Flow-Through, у которой поток воздуха от вентиляторов не перекрывается печатной платой, а свободно проходит через рёбра радиатора и две полости в задней пластине.

Карта с модельным номером GV-N5070AORUS IF-12GD использует графический процессор с 6144 ядрами CUDA. По данным Gigabyte, в режиме Boost его частота составляет 2715 МГц. Для сравнения, у эталонной модели RTX 5070 заявлена частота 2512 МГц. Спецификации также включают 12 Гбайт памяти GDDR7 с поддержкой 192-битной шины. Скорость памяти составляет 28 Гбит/с на контакт. Карта оснащена интерфейсом PCIe 5.0 и поддерживает подключение до четырёх дисплеев — она имеет три видеоразъёма DisplayPort 2.1b и один HDMI 2.1b.

Производитель также сообщил размеры видеокарты — они составляют 309 × 132 × 55 мм. Карта оснащена скрытым разъёмом питания 12V-2×6, который расположен в нижней задней части и закрыт небольшой магнитной крышкой. При такой конфигурации кабель питания не имеет достаточного пространства для полноценного изгиба, поэтому задача здесь состоит не в том, чтобы полностью его скрыть, а в том, чтобы улучшить общий внешний вид сборки. В комплект поставки видеокарты входит переходник с двух 8-контактных разъёмов на один 12V-2×6.

Aorus GeForce RTX 5070 Infinity 12G оснащена системой охлаждения Windforce Hyperburst, в состав которой входят два больших вентилятора Hawk. В центральной части системы охлаждения под решёткой скрыт дополнительный компактный вентилятор, который включается только при очень высокой нагрузке на GPU. В системе охлаждения также применяются композитная металлическая термопаста для графического процессора, медная контактная пластина и медные тепловые трубки.

Gigabyte не сообщила ни стоимость, ни дату поступления видеокарты Aorus GeForce RTX 5070 Infinity в продажу.