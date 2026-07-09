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Полиция почти сотни стран провела операцию против интернет-мошенников — арестовано 5811 человек

Правоохранительные органы провели в период с 15 января по 30 апреля глобальную совместную операцию по борьбе с интернет-мошенничеством Operation First Light 2026, охватившую 97 стран, в ходе которой были арестованы 5811 подозреваемых и изъяты незаконные активы на $293 млн, сообщил ресурс BleepingComputer.

Источник изображения: charlesdeluvio/unsplash.com

Источник изображения: charlesdeluvio/unsplash.com

Операция была направлена ​​на борьбу с мошенничеством с использованием методов социальной инженерии (включая взлом корпоративной электронной почты, шантаж с использованием интимных изображений, выдачу себя за другое лицо, мошенничество в сфере знакомств и инвестиций) и отмыванием денег. Её координацию осуществлял Интерпол при поддержке региональных полицейских органов ASEANAPOL, GCCPOL и Европола и финансировании Министерства общественной безопасности Китая.

«Преступные синдикаты используют психологию человека для манипулирования своими жертвами, и ни одна страна не может оставаться в безопасности, если все страны не будут оснащены необходимыми средствами и не будут готовы к совместной борьбе с ними», — заявил Томонобу Кая (Tomonobu Kaya), директор Центра Интерпола по борьбе с финансовыми преступлениями и коррупцией.

В рамках операции следователи выявили более 142 тыс. жертв, заблокировали 31 014 банковских счетов, проанализировали 152 808 дел и идентифицировали 15 606 подозреваемых, помимо арестованных. Она является продолжением ещё одной совместной операции Operation Synergia II, в результате которой в период с апреля по август 2024 года были арестованы более 40 подозреваемый и изъяты 1037 серверов и другая инфраструктура, использовавшая более чем 22000 IP-адресов.

В ходе первого этапа операции Operation Synergia были выявлены ещё 70 подозреваемых в киберпреступлениях и конфискованы 1300 серверов, которые использовались киберпреступниками для распространения программ-вымогателей, фишинга и вредоносного ПО.

С июля 2025 года по январь 2026 года прошла ещё одна операция правоохранительных органов под руководством Интерпола под кодовым названием Operation Synergia III по борьбе с киберпреступностью по всему миру, в ходе которой также были изъяты серверы и заблокированы десятки тысяч IP-адресов.

Кроме того, ранее прошли ещё две совместные операции, Operation Serengeti и Operation Africa Cyber Surge, сосредоточенные на борьбе с киберпреступностью в Африке, которые также привели к тысячам арестов. В рамках недавней операции Operation Red Card 2.0, координируемой Интерполом и прошедшей в 16 странах африканского континента, в период с 8 декабря по 30 января, полиция арестовала 651 подозреваемого.

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Теги: информационная безопасность, мошенничество, полиция, интерпол
информационная безопасность, мошенничество, полиция, интерпол
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