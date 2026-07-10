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Razer выпустила наушники с большими ушками для поклонников Синнаморола

Компания Razer анонсировала выпуск гарнитуры Kraken Kitty V2 BT Cinnamoroll Edition, ставшей завершающим релизом в рамках текущей коллаборации с брендом Sanrio. Новинка, представленная 9 июля, отличается характерным бело-голубым оформлением и заменой фирменных кошачьих ушей на длинные уши персонажа Синнаморолла.

Источник изображения: Razer

Источник изображения: Razer

По сообщению издания Dexerto, устройство сохранило техническую базу стандартной версии Kraken Kitty V2 BT, включая поддержку беспроводного подключения через Bluetooth. Особое внимание производитель уделил визуальной составляющей, интегрировав на чашки наушников систему подсветки Razer Chroma RGB с возможностью настройки световых эффектов для персонализации внешнего вид аксессуара во время игр или стриминга.

Модель полностью адаптирована под стилистику Синнаморолла: оголовье украшено тематическими рисунками, а амбушюры выполнены из мягкого материала для обеспечения комфорта при длительном ношении.

Релиз новинки последовал менее чем через неделю после презентации коллекции, посвященной франшизе Pokemon. В эту коллекцию также вошли тематические версии гарнитуры Barracuda, клавиатуры BlackWidow V4 X, мыши Cobra и коврика Gigantus V2.

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Теги: razer, наушники, гарнитура, pokemon
razer, наушники, гарнитура, pokemon
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