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Sony обновила суперзум RX10 и повысила на него цену

Девять лет спустя Sony решила вернуть суперзум RX10. Фотоаппарат сохранил оптику, которая использовалась в модели предыдущего поколения, получил новый сенсор и внушительный ценник.

Источник изображений: sony.com

Источник изображений: sony.com

Камера Sony RX10 V сохранила за собой оптику Zeiss Vario-Sonnar с эквивалентным фокусным расстоянием 24–600 мм, диафрагмой f/2,4-4 и 25-кратный зум. Новый 20,1-мегапиксельный многослойный сенсор позволяет вести непрерывную серийную съёмку со скоростью 30 кадров в секунду и без затемнения в видоискателе. Приятное нововведение для фотоаппарата, предназначенного для съёмки динамичных сцен, спорта и дикой природы, ценник на который составит $2299,99, а в продажу он поступит в августе.

Модель предыдущего поколения вышла в 2017 году и стоила $1700 — с учётом инфляции цена обновлённого варианта представляется оправданной. Sony радикально переработала внешний вид RX10 V, и камера стала смотреться не хуже крупной беззеркальной Sony Alpha; здесь установлена та же батарея NP-FZ100, что и в большинстве современных моделей серии A с увеличенной на 50 % ёмкостью. От фотоаппаратов серии Alpha модель Sony RX10 V унаследовала электронный видоискатель с OLED-дисплеем, запись видео в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду или 120 кадров в секунду с обрезкой области матрицы. В наличии цветовые профили S-Log3 и S-Cinetone, а также первоклассная система отслеживания автофокуса в реальном времени. У Sony RX10 V есть 575 точек автофокусировки; поддерживается распознавание человеческой фигуры и других объектов. Есть функция Speed Boost, которая появилась в профессиональной модели A9 III, — поддерживается повышение скорости при серийной съёмке.

Sony RX10 V поддерживает прямую трансляцию в разрешении 4K с частотой 30 кадров в секунду через подключение по USB Type-C с одновременной записью. Есть и грустные новости: по сравнению с моделью предыдущего поколения новый фотоаппарат лишился нейтрального светофильтра и выдвижной вспышки. Камера адресована фотолюбителям, которые могут себе позволить покупку с таким ценником и не желают носить сумку с объективами.

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Теги: sony, фотоаппарат, суперзум
sony, фотоаппарат, суперзум
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