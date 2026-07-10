Сегодня 11 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... В России перекрыли доступ к запрещённым ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

В России перекрыли доступ к запрещённым ресурсам с иностранных SIM-карт

В РФ заблокировали возможность подключения к интернет-ресурсам, доступ к которым был ограничен в стране, с использованием иностранных SIM-карт, сообщили «Известия». При этом с их помощью по-прежнему можно подключаться к сервисам, которые сами ограничили работу в РФ. В Минцифры сообщили, что эта мера направлена на обеспечение безопасности в цифровом пространстве.

Источник изображения: ROBIN WORRALL/unsplash.com

Источник изображения: ROBIN WORRALL/unsplash.com

В министерстве уточнили, что был ограничен доступ к ресурсам, заблокированным из-за нарушений законодательства РФ. С подключением к остальным ресурсам у абонентов с SIM-картами зарубежных операторов никаких проблем нет. Пользователи подтверждают, что по-прежнему возможен доступ с зарубежных SIM-карт к сервисам, которые самостоятельно ограничили работу в нашей стране, например к стриминговому сервису Netflix и ряду зарубежных нейросетей.

Контракты зарубежных операторов можно приобрести на отечественных онлайн-площадках по цене от 600 до 5,5 тыс. руб. Например, примерно в 1 тыс. руб. обойдётся нигерийская SIM-карта — 1 Гбайт интернета по ней стоит 800–1200 руб. в зависимости от выбранного тарифа.

Активно покупать иностранные SIM-карты в России начали в 2022 году, главным образом для регистрации в покинувших РФ сервисах, а также для доступа к услугам зарубежных банков. По оценкам Mobile Research Group, на руках у россиян находится около 2 млн таких карт, из которых на постоянной основе для доступа в интернет используется около 500 тыс.

По словам эксперта НТИ по технологиям Леонида Дробышевича, связисты применяют подход, при котором трафик пользователя обрабатывается по российским правилам, если он физически находится на территории РФ, вне зависимости от страны регистрации SIM-карты. В связи с этим использование зарубежных карт для обхода ограничений потеряло актуальность.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков отметил, что большинство пользователей не готовы платить около €30 в месяц за подключение к ресурсам, доступ к которым в РФ ограничен, поэтому схема не получила широкого распространения. К тому же при возникновении проблем с сервисом или ошибочном списании средств решить вопрос с зарубежным оператором будет непросто.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Россияне стали звонить и писать SMS на 30–60 % чаще из-за ограничений мобильного интернета и блокировок мессенджеров
Несмотря на блокировки, YouTube прирос аудиторией в России
Российские власти не будут вводить плату за иностранный трафик
Кризис памяти добрался до Google: грядущие смартфоны и часы Pixel могут оказаться дороже предшественников
Складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra показался на рендерах в преддверии анонса
Google назначила презентацию новых Pixel на 12 августа
Теги: мобильная связь, россия
мобильная связь, россия
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китай научился ловить ракеты тросами — первая ступень успешно вернулась после орбитального запуска
Китай запустил крупнейшую в мире гибридную солнечную электростанцию, работающую и после заката
На небе может появиться объект ярче Луны: вызвавший волну протестов спутник-зеркало получил разрешение на запуск
NASA открыло путь к замене МКС — опубликованы требования к частным орбитальным станциям
AMD представит первые процессоры на Zen 6 менее чем через две недели — это будут серверные EPYC Venice
ByteDance представила Seedream 5.0 Pro — флагманскую ИИ-модель для генерации и редактирования изображений 2 ч.
Власть в OpenAI сосредотачивается в руках президента Грега Брокмана на этапе подготовки к IPO 2 ч.
Глава Xbox вошла в рабочую группу Федеральной резервной системы США 3 ч.
ИИ-модель GPT-5.6 стала «предпочтительной» в Copilot, несмотря на трения между OpenAI и Microsoft 9 ч.
Новая статья: Dark Scrolls — безостановочный экшен. Рецензия 9 ч.
Microsoft, Google, Amazon и Oracle попали под пристальный надзор британских регуляторов 10 ч.
[Обновлено] id Software продолжит делать игры, а сообщения о смерти idTech сильно преувеличены 11 ч.
Assassin’s Creed Black Flag Resynced не разочаровала Ubisoft продажами — два миллиона копий на следующий день после релиза 11 ч.
Инвесторы поверили в ИИ от Meta: акции компании показали лучший недельный результат с начала 2024 года 12 ч.
«Ты должен был бороться со злом…»: переговорщика по борьбе с вымогателями отправили в тюрьму за помощь хакерам 13 ч.
У домашнего человекоподобного робота 1X Neo оказались невероятно быстрые пальцы 21 мин.
OpenAI ответила на иск Apple о краже коммерческой тайны 2 ч.
SK hynix готова предлагать клиентам память напрокат и значительно увеличить инвестиции в США 2 ч.
Apple обвинила бывших сотрудников в передаче коммерческой тайны OpenAI 3 ч.
Глава SK hynix заявил, что дефицит памяти достигнет пика в 2027 году, но сохранится даже в следующем десятилетии 3 ч.
После дебюта в США акции SK hynix выросли в цене на 13 %, глава компании говорит о высочайшем спросе на память 4 ч.
Исследование LG подтвердило: чем дороже монитор, тем лучше стрельба в шутерах 9 ч.
Японская Rapidus выбрала самый простой путь для переманивания клиентов TSMC на свой 2-нм техпроцесс 9 ч.
Долги бигтехов удвоились ради ИИ — инвесторы начинают нервничать 12 ч.
Asus представила беспроводной геймпад ROG Raikiri II Pro с частотой опроса 8000 Гц и широкими возможностями кастомизации 12 ч.