В России перекрыли доступ к запрещённым ресурсам с иностранных SIM-карт

В РФ заблокировали возможность подключения к интернет-ресурсам, доступ к которым был ограничен в стране, с использованием иностранных SIM-карт, сообщили «Известия». При этом с их помощью по-прежнему можно подключаться к сервисам, которые сами ограничили работу в РФ. В Минцифры сообщили, что эта мера направлена на обеспечение безопасности в цифровом пространстве.

В министерстве уточнили, что был ограничен доступ к ресурсам, заблокированным из-за нарушений законодательства РФ. С подключением к остальным ресурсам у абонентов с SIM-картами зарубежных операторов никаких проблем нет. Пользователи подтверждают, что по-прежнему возможен доступ с зарубежных SIM-карт к сервисам, которые самостоятельно ограничили работу в нашей стране, например к стриминговому сервису Netflix и ряду зарубежных нейросетей.

Контракты зарубежных операторов можно приобрести на отечественных онлайн-площадках по цене от 600 до 5,5 тыс. руб. Например, примерно в 1 тыс. руб. обойдётся нигерийская SIM-карта — 1 Гбайт интернета по ней стоит 800–1200 руб. в зависимости от выбранного тарифа.

Активно покупать иностранные SIM-карты в России начали в 2022 году, главным образом для регистрации в покинувших РФ сервисах, а также для доступа к услугам зарубежных банков. По оценкам Mobile Research Group, на руках у россиян находится около 2 млн таких карт, из которых на постоянной основе для доступа в интернет используется около 500 тыс.

По словам эксперта НТИ по технологиям Леонида Дробышевича, связисты применяют подход, при котором трафик пользователя обрабатывается по российским правилам, если он физически находится на территории РФ, вне зависимости от страны регистрации SIM-карты. В связи с этим использование зарубежных карт для обхода ограничений потеряло актуальность.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков отметил, что большинство пользователей не готовы платить около €30 в месяц за подключение к ресурсам, доступ к которым в РФ ограничен, поэтому схема не получила широкого распространения. К тому же при возникновении проблем с сервисом или ошибочном списании средств решить вопрос с зарубежным оператором будет непросто.