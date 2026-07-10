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Asus представила игровой монитор ROG 27 Plus с тремя режимами работы: 4K@240 Гц, QHD@400 Гц и FHD@488 Гц

Компания Asus представила 27-дюймовый игровой монитор ROG 27 Plus с поддержкой трёх режимов работы: 4K при частоте обновления 240 Гц, QHD при частоте 400 Гц и FHD при частоте 488 Гц. Новинка анонсирована в Китае, и компания пока не дала монитору название для международных рынков.

Источник изображений: VideoCardz / Asus China

Источник изображений: VideoCardz / Asus China

В основе ROG 27 Plus используется панель Fast IPS. Родное разрешение экрана составляет 3840 × 2160 пикселей при частоте обновления 240 Гц. Однако пользователь может переключиться на разрешение 2560 × 1440 пикселей и частоту обновления 400 Гц или 1920 × 1080 пикселей с частотой до 488 Гц. Именно наличие третьего режима FHD и отличает новинку от других аналогичных моделей мониторов с тройным режимом работы, которые в качестве третьей настройки предлагают разрешение 1280 × 720 пикселей, хотя и с более высокой частотой обновления. Примером могут служить новейшие игровые мониторы Philips Evnia M4.

Asus также заявляет для ROG 27 Plus функцию трёхуровневого улучшения пикселей, предназначенную для регулировки резкости изображения. Игровые функции монитора включают динамический прицел и динамическое улучшение теней.

В оснащение монитора входят разъёмы DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 и USB-C. Asus не уточнила количество портов, мощность зарядки через разъём USB-C, время отклика монитора, уровень его яркости, а также наличие или отсутствие поддержки тех или иных технологий синхронизации изображения.

Стоимость монитора тоже не сообщается. Также неизвестно, когда он поступит в продажу.

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Теги: asus rog, fast ips, игровой монитор
asus rog, fast ips, игровой монитор
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