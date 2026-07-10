Китай запустил крупнейшую в мире гибридную солнечную электростанцию, работающую и после заката

Китайская государственная корпорация China Three Gorges («Три ущелья») начала опытно-коммерческую эксплуатацию крупнейшей в мире гибридной солнечной электростанции, объединяющей солнечные панели и гелиоконцентратор. При этом гелиоконцентратор отличается оригинальной конструкцией, совершенно непохожей на привычные решения с полем зеркал и башней в центре. В новом исполнении он полностью «лежачий».

Новый энергетический комплекс общей мощностью 1 ГВт расположен около города Хами в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, на южной окраине пустыни Гоби. В его состав входят классическая солнечная станция мощностью 900 МВт и солнечный гелиоконцентратор мощностью 100 МВт. Комплекс занимает площадь около 1817 га, а объём инвестиций оценивается в 3,53 млрд юаней ($480 млн). Опытно-коммерческая эксплуатация началась 1 июля 2026 года.

Тепловая часть станции построена с использованием линейных отражателей Френеля. Около 260 тыс. плоских зеркал с системой слежения за Солнцем общей отражающей площадью 800 тыс. м2 направляют излучение на расположенные над ними неподвижные приёмники в виде труб. Нагретая примерно до 550 °C расплавленная соль в трубах используется одновременно как теплоноситель и средство хранения энергии. По мере необходимости её тепло передаётся воде, а образующийся пар вращает обычную паровую турбину с электрогенератором. Такая схема позволяет тепловому энергоблоку выдавать до 100 МВт в течение восьми часов после захода солнца или во время облачной погоды.

Разработчики разделили поле концентраторов на 46 относительно независимых контуров, благодаря чему обслуживание отдельных участков не требует полной остановки станции. Общая автоматизированная система координирует работу фотоэлектрической и тепловой частей, регулируя их вклад в сеть с заявленной точностью поддержания частоты около 0,02 Гц и временем реакции менее секунды. Днём основную мощность обеспечивают фотоэлектрические панели, тогда как блок гелиоконцентратора накапливает тепловую энергию и работает на выработку электроэнергии в вечерние и ночные часы пиковой нагрузки.

Впервые комплекс подключили к сети 18 сентября 2025 года, после чего его тепловая часть передала в региональную энергосистему около 6,54 ГВт·ч электроэнергии. Проектная годовая выработка всего комплекса оценивается в 2,07 ТВт·ч, чего теоретически достаточно для обеспечения электроэнергией примерно 830 тыс. домохозяйств. Непосредственно гелиоконцентратор должен производить свыше 145 ГВт·ч ежегодно.

По суммарной мощности установка превзошла гибридный комплекс Noor Energy 1 в Дубае мощностью 950 МВт, однако этот рекорд может быть вскоре побит строящейся неподалёку китайской станцией мощностью 1,5 ГВт с башенными гелиоконцентраторами. Впрочем, у корпорации «Три ущелья» есть абсолютно уникальный проект двухбашенного гелиоконцентратора, подключённого к сети ещё осенью 2025 года, но это уже отдельная история.