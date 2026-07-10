«Ты должен был бороться со злом…»: переговорщика по борьбе с вымогателями отправили в тюрьму за помощь хакерам

Бывший переговорщик DigitalMint по борьбе с программами-вымогателями был приговорён к 70 месяцам тюремного заключения за обман клиентов и сговор с участниками хакерской группировки, занимавшейся программами-вымогателями, которым он передавал конфиденциальную информацию о жертвах.

17 сентября пройдёт судебное заседание, на котором будет определён размер компенсации, которую он должен выплатить за причинённый ущерб.

Анджело Джон Мартино III (Angelo John Martino III) был нанят DigitalMint для ведения переговоров с хакерами от имени своих клиентов — пяти американских компаний, у которых злоумышленники вымогали в общей сложности $75,3 млн в обмен на разблокировку их компьютерных систем. Вместо того чтобы защищать интересы клиентов, он вступил в сговор с преступниками, делясь с ними конфиденциальной информацией, включая переговорные позиции организаций-жертв и лимиты страховых полисов, чтобы обеспечить максимальные выплаты себе и своим сообщникам из BlackCat.

В числе жертв, каждая из которых заплатила выкуп в период с апреля по сентябрь 2023 года, — некоммерческая организация, заплатившая почти $26,8 млн, компания из финансового сектора, заплатившая почти $25,7 млн, и компания из сферы гостиничного бизнеса, заплатившая почти $16,5 млн.

Мартино был арестован в марте этого года, после чего был освобождён под залог в размере $500 тыс. В апреле он признал себя виновным в сговоре с целью воспрепятствовать, задержать или повлиять на торговлю или перемещение любого товара или предмета в торговле путём вымогательства. Ему грозило до 20 лет тюремного заключения.

Также Мартино признался в сговоре с ещё одним бывшим переговорщиком по борьбе с вымогательством из DigitalMint и бывшим менеджером по реагированию на инциденты из Sygnia с целью развёртывания программы-вымогателя BlackCat, также известной как ALPHV, против ещё пяти американских компаний в период с апреля по ноябрь 2023 года. Его сообщники признали себя виновными в декабре прошлого года в участии в серии атак с использованием программ-вымогателей и в апреле 2026 года были приговорены к четырём годам тюремного заключения каждый.

В DigitalMint утверждают, что не знали о преступных действиях Мартино. «Действия Мартино и его сообщников были преднамеренно скрыты от DigitalMint и являлись явным нарушением ценностей компании, этических стандартов и закона», — заявил представитель компании ресурсу CyberScoop. Компания также подтвердила, что сразу уволила Мартино после получения в апреле 2025 года уведомления Министерства юстиции США о начале расследования в отношении него.

При этом DigitalMint не ответила на вопрос о том, возместила ли она своим клиентам ущерб от действий Мартино. «Мы не можем обсуждать конкретные отношения с клиентами или условия оплаты из-за обязательств по сохранению конфиденциальности», — заявил представитель компании.

В обвинительном заключении прокуратура охарактеризовала Мартино как «двойного агента, работавшего над тем, чтобы максимизировать вред своим клиентам и финансовую выгоду киберпреступникам, которые заплатили ему часть выкупа». «Это не было преступлением, совершённым случайно или из-за сиюминутной слабости; это было систематическое злоупотребление фидуциарными отношениями, движимое единственным мотивом — жадностью», — добавила она.