Lian Li представила корпусные вентиляторы UNI Fan Flex — среди них версии с ЖК-экранами и встроенной флеш-памятью

Компания Lian Li представила новую серию корпусных вентиляторов UNI Fan Flex. В неё вошли четыре модели: TL Flex, TL LCD Flex, SL-INF Flex и SL-INF LCD Flex. Ключевой особенностью моделей UNI Fan TL LCD Flex и SL-INF LCD Flex является их оснащение 1,8-дюймовыми ЖК-экранами с разрешением 400 × 400 пикселей частотой обновления 60 Гц и яркостью 500 кд/м2.

Производитель заявляет, что каждая модель вентилятора с ЖК-экраном оснащена 512 Мбайт флеш-памяти, что позволяет беспроводным способом управлять предустановленными фоновыми изображениями и настройками мониторинга системы через L-Connect 3 без необходимости подключения по USB для использования основных функций отображения. Для пользователей, желающих полной персонализации, режим USB открывает доступ к расширенным возможностям загрузки мультимедиа в форматах GIF и MP4.

Все представленные вентиляторы поставляются с приёмником Flex Receiver. Питание от 12-вольтового разъёма PWM материнской платы позволяет приёмнику поддерживать стандартное беспроводное управление L-Wireless через L-Connect 3, а в моделях с ЖК-экраном — также беспроводное управление фоном экрана, предустановками мониторинга системы и цветом текста.

Скорость вращения вентиляторов также можно регулировать непосредственно через материнскую плату с помощью 5-вольтового 3-контактного кабеля ARGB, что позволяет пользователям переключать управление подсветкой на программное обеспечение материнской платы. Режим USB также предоставляет пользователям полный контроль над подсветкой и скоростью вращения вентилятора без использования беспроводного контроллера.

Вентиляторы TL Flex оснащены лопастями из жидкокристаллического полимера (LCP), гидродинамическими подшипниками и обладают максимальной скоростью вращения до 2600 об/мин. Модели TL Flex обеспечивают воздушный поток до 90,1 CFM и статическое давление до 3,97 мм вод. ст. Модели SL-INF Flex оснащены фирменной двухслойной боковой подсветкой с эффектом бесконечного зеркала и трёхзонным управлением. Они работают со скоростью до 2000 об/мин, создают воздушный поток до 59,2 CFM и статическое давление до 2,34 мм вод. ст. Более подробно с характеристиками каждой модели вентилятора можно ознакомиться на изображениях в галерее ниже.

Характеристики вентиляторов Lian Li TL Flex, TL LCD Flex, SL-INF Flex и SL-INF LCD Flex

Представленные вентиляторы будут предлагаться как по одной штуке, так и в комплектах из трёх вентиляторов, в стандартном и реверсивном исполнении, а также в белом и чёрном цветах.

Новые вентиляторы Lian Li UNI Fan TL Flex и SL-INF Flex поступили в продажу сегодня.