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Samsung представила бренд OBLYX — под ним будут выпускаться OLED-панели для игровых ноутбуков

Samsung Display представила бренд OBLYX — под этой маркой компания намерена выпускать панели для игровых ноутбуков. Анонс состоялся на выставке Bilibili World 2026 — Samsung Display впервые обозначила своё присутствие на крупнейшем в Китае мероприятии, связанном с играми и аниме.

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

Источник изображения: Rubaitul Azad / unsplash.com

Корейский производитель не стал показывать новых технологий дисплеев, а сосредоточился на брендинге — компания решила сформировать узнаваемый имидж для игровых панелей аналогично известным маркам процессоров или видеокарт. Samsung также заявила о своих планах на работу в Китае, где быстро растёт спрос на игровые ноутбуки с OLED-дисплеями, которые становятся массовыми.

На мероприятии Samsung Display продемонстрировала широкий спектр устройств, в том числе смартфоны, игровые ноутбуки и мониторы с панелями OLED и QD-OLED. Но центральным событием стала презентация бренда OBLYX. Его название восходит к обсидиану — чёрному вулканическому стеклу. Вот и OLED-дисплеи призваны показывать по-настоящему чёрный цвет и почти бесконечную контрастность. В рамках линейки OBLYX компания намерена выпускать 14-, 16- и 18-дюймовые панели. Они будут поддерживать частоту обновления 120, 165 и 240 Гц, время отклика 0,2 мс, обеспечивать 100-% охват цветового пространства DCI-P3 и высокое контрастное отношение. Все эти показатели призваны удовлетворить взыскательные требования геймеров к дисплеям.

Свой выставочный стенд Samsung оформила в стиле грядущей игры Tencent Honor of Kings: World и предложила сравнить качество игр на дисплеях OLED и ЖК. Рынок игровых ноутбуков в Китае в период с 2023 по 2025 год показал среднегодовой темп роста в 1449 %, значительно опередив мировой показатель, которые составил 405 %. В Китае около 608 млн геймеров, и это крупнейший игровой рынок. Samsung Display заявила о планах укреплять партнёрские отношения с китайскими производителями ПК и о готовности прямого взаимодействия с геймерами. Едва ли потребители сразу будут прицельно разыскивать ноутбуки с маркировкой OBLYX, но со временем бренд может стать узнаваемым показателем качества.

Новый бренд Samsung OBLYX не заменит линейку Odyssey, потому что они ориентированы на разные рынки. Под маркой Odyssey выходят игровые мониторы Samsung, а OBLYX — это бренд для компонентов, которые появятся в игровых ноутбуках Asus, Lenovo, MSI и других производителей. Samsung рассчитывает, что OBLYX станет узнаваемой маркой наравне с Intel Evo или Dolby Vision.

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Теги: samsung, oblyx, oled
samsung, oblyx, oled
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