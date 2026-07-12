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Грядущий смартфон Hisense A10 с E Ink-экраном получит дополнительный ЖК-экран на магнитах

Компания Hisense вскоре выпустит смартфон Hisense A10, оснащённый 6,13-дюймовым чёрно-белым E Ink-экраном, который отличается высокой энергоэффективностью и при этом позволяет снизить нагрузку на глаза при продолжительном использовании. Новинка также получила отсоединяемый ЖК-экран, который крепится к задней панели с помощью магнита и предназначен для просмотра медиаконтента в цвете и общения в социальных сетях.

По словам инсайдера Experience More, съёмный экран, скорее всего, будет поставляться отдельно, а не в комплекте со смартфоном. Дисплей Vamvo, прикрепляемый с помощью магнита, в настоящее время предлагается на платформе Amazon по цене $46,99.

Спецификации дополнительного дисплея пока неизвестны. Согласно официальному тизеру, смартфон базируется на 4-нм восьмиядерном чипе Qualcomm. Как полагает ресурс Notebookcheck, речь может идти о процессоре Snapdragon 8 Gen 3. Также известно, что Hisense A10 поддерживает беспроводные сети 5G и Wi-Fi 6 и работает под управлением Android 16.

Ожидается, что цена Hisense A10 составит около $590, хотя следует дождаться официального объявления.

Его предшественник, Hisense A9, вышедший в 2022 году, оснащался 6,1-дюймовым E Ink-экраном с плотностью 300 PPI и процессором Snapdragon 662 и предлагался по цене 1799 юаней (около $265). В 2025 году компания выпустила обновлённую версию Hisense A9, увеличив объём оперативной и встроенной памяти.

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Теги: hisense, смартфон, e-ink, китай
hisense, смартфон, e-ink, китай
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