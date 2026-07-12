Сегодня 13 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости манипуляторы, устройства ввода графики Обновлённый стилус Apple Pencil получит ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Обновлённый стилус Apple Pencil получит заменяемую батарею и выйдет в 2027 году

Apple планирует выпустить весной следующего года новую линейку стилусов Apple Pencil вместе с новыми моделями iPad Pro, сообщил обозреватель Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) в воскресной рассылке Power On. По его данным, новинки получат сменные батареи в соответствии с требованиями ЕС.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

По данным источников Гурмана, Apple разрабатывает две новые модели стилусов. Первая модель под кодовым названием B582 представляет собой обновлённую версию бюджетного Apple Pencil, представленного пару лет назад и заряжающегося через порт USB-C. Вторая модель с кодовым названием B632 является обновлённой версией Apple Pencil Pro, вышедшего в 2024 году вместе с обновлённым iPad Pro на базе чипа M4. Для зарядки его аккумулятора необходимо прикрепить стилус к магнитному креплению планшета iPad.

Нынешние модели Apple Pencil практически не подлежат ремонту или замене батарей в случае их выхода из строя, поскольку при изготовлении стилусов используется клей, скрепляющий их компоненты.

По словам Гурмана, специалисты Apple ведут разработку новинок с учётом требований Европейского союза, касающихся упрощения замены батарей в потребительской электронике. Речь идёт о необходимости соответствия устройств требованиям статьи 11 Регламента ЕС о батареях, которые вступят в силу в странах блока 18 февраля 2027 года.

Вполне понятно, что в первую очередь этот регламент предназначен для смартфонов. Однако он распространяется и на более широкий круг устройств, включая такие аксессуары, как перезаряжаемые стилусы, клавиатуры, компьютерные мыши, наушники и многое другое.

Как отметил ресурс 9to5Mac, пока неясно, как Apple удастся выполнить это требование в миниатюрных беспроводных наушниках AirPods. Вполне возможно, что обеспечить возможность самостоятельной замены батареи пользователем в Apple Pencil будет проще.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Обвиняемый в хищении секретов Apple бывший инженер сохранял доступ к внутренней сети компании после перехода в OpenAI
Себестоимость iPhone 18 Pro Max может подскочить на $300 — это грозит новым ростом цен
Apple заинтересовалась технологией PrismML для запуска больших ИИ-моделей прямо на смартфоне
Asus представила беспроводной геймпад ROG Raikiri II Pro с частотой опроса 8000 Гц и широкими возможностями кастомизации
OpenAI мельком продемонстрировала ИИ-устройство, связанное с моделью Codex
Моддер научил контроллер Steam самостоятельно возвращаться к зарядному устройству
Теги: apple, стилус
apple, стилус
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Sony удалось остановить лавину негатива из-за отмены дисков — сработал анонс портов двух старых игр
Обвиняемый в хищении секретов Apple бывший инженер сохранял доступ к внутренней сети компании после перехода в OpenAI
Google представила ИИ-модель для мониторинга здоровья, обученную на триллионе минут данных носимых устройств
«Уэбб» помог изучить атмосферу планеты, пережившей смерть своей звезды
Еврокомиссия получит больше возможностей наказывать бигтехов за манипулирование пользователями
Симулятор выживания Once Human выйдет на консолях в конце августа — с поддержкой кроссплея и режимом 120 FPS 7 ч.
Meta напугала инвесторов избытком ИИ-мощностей, но в отрасли заявили об обратном 14 ч.
Глава OpenAI Сэм Альтман в очередной раз упрекнул Илона Маска в предвзятом отношении к своим успехам 22 ч.
Новая статья: Crushed in Time — растягивание удовольствия. Рецензия 12-07 00:07
У ИИ-модели OpenAI GPT-5.6 Sol нашли такие же уязвимости, как у Fable 5 11-07 18:16
После реорганизации из OpenAI ушёл глава отдела систем безопасности 11-07 15:36
Исследование: четверть постов в соцсетях длиной более 250 слов полностью сгенерированы ИИ 11-07 14:57
Microsoft пришлось объяснять, что уволенных из Xbox сотрудников не заменят гастарбайтерами 11-07 14:51
ИИ-подразделение Ant Group выпустило ИИ-модель для генерации интерактивных миров в реальном времени 11-07 14:43
Google опубликовала Magic Pointer — неанонсированное ИИ-приложение для будущих Googlebook 11-07 14:13
Новая статья: Обзор и тестирование неттопа MSI PRO DP10 A14MG: маленький, но очень производительный 4 ч.
Обновлённый стилус Apple Pencil получит заменяемую батарею и выйдет в 2027 году 7 ч.
Aruba IT купила ещё три ГЭС для питания своих ЦОД в Италии 14 ч.
Meta построит в Альберте свой первый канадский ЦОД и газовую электростанцию 14 ч.
Грядущий смартфон Hisense A10 с E Ink-экраном получит дополнительный ЖК-экран на магнитах 17 ч.
Власти США сняли ограничения с поставок ИИ-чипов в ОАЭ за заслуги последних перед американским отечеством 21 ч.
Основатель Nvidia Дженсен Хуанг примет участие в праздновании 30-летия Sega в Японии 21 ч.
Google научила квантовый процессор подстраивать себя во время работы — это путь к более сложным вычислениям 11-07 15:33
Siemens и FuelCell Energy совместно запитают ЦОД от топливных ячеек 11-07 14:57
SK hynix привлекла $26,5 млрд в ходе рекордного IPO в США 11-07 13:49