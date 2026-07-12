Обновлённый стилус Apple Pencil получит заменяемую батарею и выйдет в 2027 году

Apple планирует выпустить весной следующего года новую линейку стилусов Apple Pencil вместе с новыми моделями iPad Pro, сообщил обозреватель Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) в воскресной рассылке Power On. По его данным, новинки получат сменные батареи в соответствии с требованиями ЕС.

По данным источников Гурмана, Apple разрабатывает две новые модели стилусов. Первая модель под кодовым названием B582 представляет собой обновлённую версию бюджетного Apple Pencil, представленного пару лет назад и заряжающегося через порт USB-C. Вторая модель с кодовым названием B632 является обновлённой версией Apple Pencil Pro, вышедшего в 2024 году вместе с обновлённым iPad Pro на базе чипа M4. Для зарядки его аккумулятора необходимо прикрепить стилус к магнитному креплению планшета iPad.

Нынешние модели Apple Pencil практически не подлежат ремонту или замене батарей в случае их выхода из строя, поскольку при изготовлении стилусов используется клей, скрепляющий их компоненты.

По словам Гурмана, специалисты Apple ведут разработку новинок с учётом требований Европейского союза, касающихся упрощения замены батарей в потребительской электронике. Речь идёт о необходимости соответствия устройств требованиям статьи 11 Регламента ЕС о батареях, которые вступят в силу в странах блока 18 февраля 2027 года.

Вполне понятно, что в первую очередь этот регламент предназначен для смартфонов. Однако он распространяется и на более широкий круг устройств, включая такие аксессуары, как перезаряжаемые стилусы, клавиатуры, компьютерные мыши, наушники и многое другое.

Как отметил ресурс 9to5Mac, пока неясно, как Apple удастся выполнить это требование в миниатюрных беспроводных наушниках AirPods. Вполне возможно, что обеспечить возможность самостоятельной замены батареи пользователем в Apple Pencil будет проще.