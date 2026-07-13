Максимум два часа в день: Минпросвещения РФ назвало, сколько времени детям можно пользоваться гаджетами

В Минпросвещения РФ установили нормы использования смартфонов, компьютеров и телевизора детьми в зависимости от возраста, разработанные с учётом необходимости формирования «безопасного цифрового опыта, адаптированного к возрастным особенностям, начиная с раннего детства». Методические рекомендации по этому вопросу уже разосланы в регионы, пишет «Интерфакс».

Согласно рекомендациям, необходимо исключить использование гаджетов детьми до двух-трёх лет, отдавая предпочтение традиционным формам воспитания, в том числе подвижным играм, творчеству, семейному общению, а также предлагая игрушки и природные материалы. Для детей в возрасте от двух до трёх лет доступ к гаджетам предложено ограничить 20 минутами в день. Детям в возрасте от трёх до семи лет допускается пользоваться гаджетами не более одного часа в день; от семи до 11 лет — не более 1,5 часа в день; от 11 до 16 лет — не более двух часов в день.

При этом предлагается чередовать использование гаджетов с физической активностью, контролем осанки, а также зрительной и слуховой разгрузкой. Что касается просмотра телевизора, то здесь ограничения менее строгие. Он, как правило, находится дальше, чем экран компьютера, поэтому нагрузка на глаза меньше. К тому же ребёнок смотрит телевизор в более комфортных условиях, находясь на диване, а не на стуле. «Однако это не значит, что можно сидеть перед ним часами», — отмечается в рекомендациях.

В возрасте от трёх до семи лет предлагается ограничить просмотр телевизора 30 минутами в день; в возрасте от восьми до десяти лет — одним часом; с 11 до 14 лет — 1,5–2 часами. Для детей в возрасте 14–18 лет допускается просмотр телевизора в течение до трёх часов в день при условии перерыва после каждого часа просмотра.

Также в рекомендациях уделено внимание продолжительности непрерывной работы детей с гаджетами. Детям в возрасте 7–11 лет можно пользоваться цифровыми устройствами до 30 минут за сеанс с обязательными перерывами каждые 20 минут для выполнения гимнастики для глаз и физических упражнений. В подростковом возрасте (12–14 лет) рекомендуется непрерывно пользоваться цифровыми устройствами не более 45 минут с последующим перерывом. Для детей 15–17 лет общая продолжительность работы с гаджетами не должна превышать 1–2 часов в день, но с обязательным чередованием с офлайн-деятельностью и выполнением упражнений для коррекции осанки во избежание нарушения кровоснабжения головного мозга и формирования сколиоза.

«В случае допуска к мобильным и компьютерным играм отдавать предпочтение обучающим, спасательным или развивающим сюжетам, предварительно проверенным на безопасность. (...) Стараться обеспечить сопровождение взрослых при просмотре контента, включая обсуждение сюжетов и социальных норм (демонстрировать альтернативные способы разрешения конфликтов, формируя адекватное восприятие информации)», — указано в рекомендациях министерства.