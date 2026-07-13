«Пока я смотрел это, моя видеокарта начала рыдать»: первый геймплей Total War: Warhammer 40,000 заставил игроков усомниться в своих ПК

Британская студия Creative Assembly (принадлежит Sega) устроила на китайской выставке Bilibili World 2026 первую геймплейную демонстрацию своей галактической стратегии в антураже мрачного будущего Total War: Warhammer 40,000.

Шестиминутный ролик (озвучка на китайском языке, субтитры на английском) демонстрирует сражение за столицу цивилизованного мира между Имперской Гвардией и силами орков, стремящихся завоевать планету.

Зеленокожие превосходят Астра Милитарум по боевой мощи, однако у игрока получается переломить ход битвы, сначала вынудив врага пересекать реку, а затем обрушив на него мощь орбитальной бомбардировки.

В ролике можно увидеть работу полноценной системы укрытий, разрушаемость окружения и ряд имперских и орочьих юнитов, включая колоссальную ходячую боевую крепость «Стомпа».

Как подметили в PC Gamer, геймплей Total War: Warhammer 40,000 также включает проседания кадровой частоты в особенно эффектные моменты боя. «Пока я смотрел это, моя видеокарта начала рыдать», — поделился Roberticus_Gaming.

Игрокам предстоит возглавить одну из легендарных фракций (космодесантники, орки, эльдары, Имперская Гвардия), захватывать планеты, вершить судьбы миров и применять апокалиптическое оружие.

Total War: Warhammer 40,000 создаётся для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Обещают обширные инструменты персонализации, масштабные и разрушительные тактические сражения, а также текстовый перевод на русский.