Олдскульный шпионский шутер Agent 64: Spies Never Die в духе GoldenEye и Perfect Dark не заставит себя долго ждать — новый трейлер и дата выхода

Независимый разработчик-одиночка под псевдонимом Replicant D6 объявил точную дату выхода своего ретрошутера Agent 64: Spies Never Die, вдохновлённого классическими играми эпохи Nintendo 64.

По сюжету секретному агенту Джону Уолтеру поручают спасти мир от его заклятого врага Доминика Палпа и защитить будущее от фантомов прошлого. Заниматься этим предстоит на протяжении 14 адреналиновых миссий.

Игроки будут участвовать в захватывающих перестрелках с противниками под управлением «передового ИИ из футуристического мира 1997 года», исследовать небоскрёбы, ночные клубы, музеи, катакомбы и другие локации.

Скриншоты

Сюжетную кампанию можно будет проходить как одному, так и в кооперативе (локальном/онлайновом). Также заявлен соревновательный мультиплеер на восьмерых человек (и такое же количество ботов).

Обещают увлекательное шпионское приключение, три уровня сложности, альтернативные режимы игры и «парадоксальные» геймплейные модификаторы. Поддержка русского языка не заявлена.

Agent 64: Spies Never Die находится в разработке более пяти с половиной лет и за это время не раз переносилась. Впрочем, фанатам шутеров в духе GoldenEye, Perfect Dark и TimeSplitters ждать осталось недолго.

Как стало известно, Agent 64: Spies Never Die поступит в продажу 11 августа 2026 года эксклюзивно для ПК (Steam), а до 9-го числа на платформе будет доступно временное демо. Анонс сопровождался новым геймплейным трейлером.