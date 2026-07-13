Сегодня 14 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Приключение Криптографический триллер False Echo в д...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Криптографический триллер False Echo в духе Papers, Please отправит игроков решать, что есть правда, а что ложь

Разработчики из сербской студии Retromagine посредством портала IGN представили официальный трейлер False Echo — вдохновлённого Papers, Please криптографического триллера в антураже альтернативной Второй мировой войны.

Источник изображений: Retromagine

Источник изображений: Retromagine

События False Echo развернутся в 1942 году на борту бороздящей мрачные глубины Атлантики секретной подводной лодки Империи Опрессиан — военной державы, полной решимости завоевать мир.

Экипаж судна отрезан от внешнего мира и правды. Игрокам в роли радиста предстоит с помощью машины Obscura обрабатывать поступающие данные и классифицировать входящие сообщения как правду или ложь.

«Правила меняются каждый день. Приказы противоречат друг другу. У правды множество обличий, и вам придётся найти то, которое режим сочтёт приемлемым», — предупреждают разработчики False Echo.

Дебютный геймплейный трейлер False Echo (прикреплён выше) демонстрирует пиксельную графику, анализ документов, выставление штампов, поступающие директивы и сюжетные тизеры.

Обещают выстроенный вокруг кодирования и декодирования сообщений геймплей, разветвлённые диалоги и последствия принятых решений, несколько вариантов концовки и текстовый перевод на русский язык.

False Echo находится в разработке для ПК (Steam) и не имеет сроков выхода. Параллельно Retromagine занимается пятью (!) другими играми: Ignoble, Armored Train Warfare, Botfestation, Squomb и Exponent: The Scaling Tower Defense.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Время — это конструкт»: научно-фантастический триллер Ontos от создателей Amnesia и Soma перенесли на 2027 год
«Вышитое» средневековое приключение Scarlet Deer Inn не заставит себя долго ждать — новый трейлер и дата выхода в Steam
«Люди разучились ждать»: похоже, многострадальная The Wolf Among Us 2 выйдет целиком, а не по эпизодам
Олдскульный шпионский шутер Agent 64: Spies Never Die в духе GoldenEye и Perfect Dark не заставит себя долго ждать — новый трейлер и дата выхода
Продажи психологического хоррора на четверых Mimesis ещё до выхода из раннего доступа Steam превысили два миллиона копий
Sony грозит антимонопольное расследование из-за отказа от игр на дисках
Теги: false echo, retromagine, приключение
false echo, retromagine, приключение
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Геймер отсудил у Microsoft свой аккаунт Xbox с библиотекой игр, который заблокировали после взлома
Китай выбрал другой путь, чем Neuralink: интерфейсы «мозг — компьютер» без сверления черепа
Максимум два часа в день: Минпросвещения РФ назвало, сколько времени детям можно пользоваться гаджетами
«Мы получили Bully 2 до GTA VI»: новый трейлер раскрыл дату выхода школьного боевика Agefield High: Rock the School
ЕС ввёл санкции против VK и разработчика мессенджера Max
Microsoft полностью переработает поиск в Windows 11 и уберёт рекламу 6 мин.
Эмулятор KytyPS5 научился поддерживать коммерческие 3D-игры для PS5 9 мин.
ЕС может запретить доступ к соцсетям для самых маленьких детей 14 мин.
Mozilla ускорит выпуск новых версий Firefox по примеру Chrome 16 мин.
Сотрудник Apple, перешедший в OpenAI, воспользовался редкой ошибкой для доступа к коммерческой тайне 21 мин.
Календарь релизов 13–19 июля: The Alters: Last Variable, Denshattack! и Moss: The Forgotten Relic 6 ч.
Акции Apple вернулись к росту — инвесторы оценили осторожность с инвестициями в ИИ 8 ч.
Разработчики The Alters отметили релиз дополнения Last Variable увольнениями 8 ч.
Криптографический триллер False Echo в духе Papers, Please отправит игроков решать, что есть правда, а что ложь 9 ч.
Олдскульный шпионский шутер Agent 64: Spies Never Die в духе GoldenEye и Perfect Dark не заставит себя долго ждать — новый трейлер и дата выхода 10 ч.
OnePlus перестанет выпускать новые устройства для Европы и США, но поддержка старых гаджетов останется 4 мин.
Epic Games выступила против попытки Apple затянуть судебный процесс по App Store 17 мин.
Новая статья: Обзор беззеркальной камеры Sony Alpha 7 V: эволюция с человеческим лицом 6 ч.
Acer выпустила безочковый 3D-монитор Predator XB273K 3D за $1100, но пока только в Китае 7 ч.
Космический мусор добрался до геосинхронной орбиты — и угрожает дорогущим спутникам 7 ч.
Intel вложит €5 млрд в крупнейшую фабрику чипов Европы, чтобы выпускать там ангстремные процессоры 8 ч.
Intel представила космический процессор Starfire — он способен работать при температурах от −55 до +125 °C 11 ч.
В Московской области в десятки раз увеличили стоимость аренды земли под строительство ЦОД 12 ч.
Valve признала, что индикатор перегрева Steam Machine срабатывает слишком рано — проблему исправит обновление BIOS 13 ч.
Углеродные выбросы Microsoft выросли на четверть — бум ИИ ЦОД ставит под угрозу достижение климатических целей к 2030 году 13 ч.