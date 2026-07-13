Криптографический триллер False Echo в духе Papers, Please отправит игроков решать, что есть правда, а что ложь

Разработчики из сербской студии Retromagine посредством портала IGN представили официальный трейлер False Echo — вдохновлённого Papers, Please криптографического триллера в антураже альтернативной Второй мировой войны.

События False Echo развернутся в 1942 году на борту бороздящей мрачные глубины Атлантики секретной подводной лодки Империи Опрессиан — военной державы, полной решимости завоевать мир.

Экипаж судна отрезан от внешнего мира и правды. Игрокам в роли радиста предстоит с помощью машины Obscura обрабатывать поступающие данные и классифицировать входящие сообщения как правду или ложь.

«Правила меняются каждый день. Приказы противоречат друг другу. У правды множество обличий, и вам придётся найти то, которое режим сочтёт приемлемым», — предупреждают разработчики False Echo.

Дебютный геймплейный трейлер False Echo (прикреплён выше) демонстрирует пиксельную графику, анализ документов, выставление штампов, поступающие директивы и сюжетные тизеры.

Обещают выстроенный вокруг кодирования и декодирования сообщений геймплей, разветвлённые диалоги и последствия принятых решений, несколько вариантов концовки и текстовый перевод на русский язык.

False Echo находится в разработке для ПК (Steam) и не имеет сроков выхода. Параллельно Retromagine занимается пятью (!) другими играми: Ignoble, Armored Train Warfare, Botfestation, Squomb и Exponent: The Scaling Tower Defense.