Сегодня 14 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизо... Acer выпустила безочковый 3D-монитор Pre...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Acer выпустила безочковый 3D-монитор Predator XB273K 3D за $1100, но пока только в Китае

Компания Acer выпустила 27-дюймовый игровой монитор Predator XB273K 3D, анонсированный месяцем ранее на выставке Computex 2026. Он обеспечивает просмотр трёхмерного изображения без использования специальных очков благодаря фирменной технологии SpatialLabs. Монитор дебютировал в Китае по цене 7999 юаней (около $1107).

Источник изображений: VideoCardz / Acer

Источник изображений: VideoCardz / Acer

Predator XB273K 3D оснащён 27-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 4K (3840 × 2160 пикселей), частотой обновления до 180 Гц и временем отклика 0,5 мс (GtG). Дисплей обладает пиковой яркостью 400 кд/м2 и обеспечивает 95-процентный охват цветового пространства DCI-P3 с 8-битной цветопередачей и поддержкой FRC.

Встроенная в монитор камера отслеживает взгляд пользователя и корректирует стереоскопическое изображение без необходимости использования 3D-очков. Программное обеспечение Acer SpatialLabs 3D Hub поддерживает файлы 3D в исходном формате, совместимые игры, а также преобразование стандартных 2D-изображений и видеороликов в 3D-контент. Для всех необходимых расчётов монитор использует локальную модель искусственного интеллекта совместно с вычислительными ресурсами подключённого компьютера.

В оснащение Predator XB273K 3D входят два порта HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4, два порта USB 3.2, один восходящий USB-порт и 3,5-мм аудиовыход. Монитор также оснащён двумя динамиками мощностью по 5 Вт и подставкой с возможностью регулировки высоты, наклона, поворота и вращения. Для него заявлена поддержка технологий синхронизации изображения AMD FreeSync Premium и Nvidia G-Sync.

Acer планирует выпустить этот монитор в Северной Америке в четвёртом квартале текущего года по цене $1299,99, а в Европе — по цене €1499.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Acer представила 27-дюймовый геймерский монитор Nitro XV273U F5 с разгоном до 1000 Гц за $700
Titan Army показала безочковый 3D-монитор M27E6V-3D с 4K, 190 Гц и очень высокой яркостью для геймеров
Обзор игрового QD-OLED WQHD-монитора Acer Predator X27U W1: смена вектора
Максимум два часа в день: Минпросвещения РФ назвало, сколько времени детям можно пользоваться гаджетами
Samsung представила бренд OBLYX — под ним будут выпускаться OLED-панели для игровых ноутбуков
Исследование LG подтвердило: чем дороже монитор, тем лучше стрельба в шутерах
Теги: acer, 3d-монитор, ips матрица
acer, 3d-монитор, ips матрица
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Геймер отсудил у Microsoft свой аккаунт Xbox с библиотекой игр, который заблокировали после взлома
Китай выбрал другой путь, чем Neuralink: интерфейсы «мозг — компьютер» без сверления черепа
Максимум два часа в день: Минпросвещения РФ назвало, сколько времени детям можно пользоваться гаджетами
«Мы получили Bully 2 до GTA VI»: новый трейлер раскрыл дату выхода школьного боевика Agefield High: Rock the School
ЕС ввёл санкции против VK и разработчика мессенджера Max
Microsoft полностью переработает поиск в Windows 11 и уберёт рекламу 6 мин.
Эмулятор KytyPS5 научился поддерживать коммерческие 3D-игры для PS5 9 мин.
ЕС может запретить доступ к соцсетям для самых маленьких детей 14 мин.
Mozilla ускорит выпуск новых версий Firefox по примеру Chrome 16 мин.
Сотрудник Apple, перешедший в OpenAI, воспользовался редкой ошибкой для доступа к коммерческой тайне 21 мин.
Календарь релизов 13–19 июля: The Alters: Last Variable, Denshattack! и Moss: The Forgotten Relic 6 ч.
Акции Apple вернулись к росту — инвесторы оценили осторожность с инвестициями в ИИ 8 ч.
Разработчики The Alters отметили релиз дополнения Last Variable увольнениями 8 ч.
Криптографический триллер False Echo в духе Papers, Please отправит игроков решать, что есть правда, а что ложь 9 ч.
Олдскульный шпионский шутер Agent 64: Spies Never Die в духе GoldenEye и Perfect Dark не заставит себя долго ждать — новый трейлер и дата выхода 10 ч.
OnePlus перестанет выпускать новые устройства для Европы и США, но поддержка старых гаджетов останется 4 мин.
Epic Games выступила против попытки Apple затянуть судебный процесс по App Store 17 мин.
Новая статья: Обзор беззеркальной камеры Sony Alpha 7 V: эволюция с человеческим лицом 6 ч.
Acer выпустила безочковый 3D-монитор Predator XB273K 3D за $1100, но пока только в Китае 7 ч.
Космический мусор добрался до геосинхронной орбиты — и угрожает дорогущим спутникам 7 ч.
Intel вложит €5 млрд в крупнейшую фабрику чипов Европы, чтобы выпускать там ангстремные процессоры 8 ч.
Intel представила космический процессор Starfire — он способен работать при температурах от −55 до +125 °C 11 ч.
В Московской области в десятки раз увеличили стоимость аренды земли под строительство ЦОД 12 ч.
Valve признала, что индикатор перегрева Steam Machine срабатывает слишком рано — проблему исправит обновление BIOS 13 ч.
Углеродные выбросы Microsoft выросли на четверть — бум ИИ ЦОД ставит под угрозу достижение климатических целей к 2030 году 13 ч.