Acer выпустила безочковый 3D-монитор Predator XB273K 3D за $1100, но пока только в Китае

Компания Acer выпустила 27-дюймовый игровой монитор Predator XB273K 3D, анонсированный месяцем ранее на выставке Computex 2026. Он обеспечивает просмотр трёхмерного изображения без использования специальных очков благодаря фирменной технологии SpatialLabs. Монитор дебютировал в Китае по цене 7999 юаней (около $1107).

Predator XB273K 3D оснащён 27-дюймовой IPS-матрицей с разрешением 4K (3840 × 2160 пикселей), частотой обновления до 180 Гц и временем отклика 0,5 мс (GtG). Дисплей обладает пиковой яркостью 400 кд/м2 и обеспечивает 95-процентный охват цветового пространства DCI-P3 с 8-битной цветопередачей и поддержкой FRC.

Встроенная в монитор камера отслеживает взгляд пользователя и корректирует стереоскопическое изображение без необходимости использования 3D-очков. Программное обеспечение Acer SpatialLabs 3D Hub поддерживает файлы 3D в исходном формате, совместимые игры, а также преобразование стандартных 2D-изображений и видеороликов в 3D-контент. Для всех необходимых расчётов монитор использует локальную модель искусственного интеллекта совместно с вычислительными ресурсами подключённого компьютера.

В оснащение Predator XB273K 3D входят два порта HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4, два порта USB 3.2, один восходящий USB-порт и 3,5-мм аудиовыход. Монитор также оснащён двумя динамиками мощностью по 5 Вт и подставкой с возможностью регулировки высоты, наклона, поворота и вращения. Для него заявлена поддержка технологий синхронизации изображения AMD FreeSync Premium и Nvidia G-Sync.

Acer планирует выпустить этот монитор в Северной Америке в четвёртом квартале текущего года по цене $1299,99, а в Европе — по цене €1499.