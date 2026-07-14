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Huawei представила глобальный флагман Pura 90s Pro Max с 200-Мп зум-камерой за €1149 и модель подешевле

Huawei объявила о старте глобальных продаж смартфонов серии Pura 90s, включающей модели Pura 90s Pro и Pura 90s Pro Max. Линейка Huawei Pura 90s построена на философии «Время вашего момента», сочетая в себе расширенные возможности для фото- и видеосъёмки с поддержкой ИИ, мощный процессор и высокую автономность.

Huawei Pura 90s Pro Max

Huawei Pura 90s Pro Max

По словам производителя, серия Huawei Pura 90s воплощает настоящий прорыв в трёх ключевых аспектах мобильной фотографии: телемакросъёмке, производительности основной камеры и точности цветопередачи, обеспечивая новый уровень мобильной съёмки во флагманских смартфонах.

Старшая модель Pura 90s Pro Max оснащена тыльной камерой с 200-Мп модулем с телеобъективом, диафрагмой f/2.6 и системой стабилизации уровня CIPA 7.0, позволяющей получать детализированные снимки объектов даже на большом расстоянии. В ней также впервые реализована технология обработки 200-мегапиксельных RAW-изображений в режиме реального времени на аппаратном уровне, которая обеспечивает фотосъёмку и запись видео с 20-кратным приближением. Смартфон поддерживает четырёхкратный оптический зум, цифровое увеличение до 100× и запись видео с 20-кратным увеличением.

Кроме того, флагманская модель Pura 90s Pro Max получила 50-Мп основную камеру Ultra Lighting HDR с переменной диафрагмой f/1.4–f/4.0 и оптической стабилизацией изображения, а также 40-Мп сверхширокоугольную камеру.

Модель Huawei Pura 90s Pro получила схожую архитектуру камер, но с несколько иными характеристиками. Она оснащена 50-Мп основной камерой Ultra Lighting с переменной диафрагмой f/1.4–f/4.0 и оптической стабилизацией изображения, 12,5-Мп сверхширокоугольным модулем, а также 50-Мп телемакрокамерой Ultra Lighting Macro Telephoto с оптической стабилизацией. Как и старшая модель, смартфон поддерживает четырёхкратный оптический зум, цифровое увеличение до 100× и оснащён цветовым сенсором True-to-Colour Camera 2.0.

Слева — Pura 90s Pro Max, справа — Pura 90s Pro

Слева — Pura 90s Pro Max, справа — Pura 90s Pro

При этом устройства серии Pura 90s Pro благодаря технологии XMAGE второго поколения для реалистичной съёмки отличаются от предшественников на 43 % более высокой точностью цветопередачи и на 34 % более широким цветовым охватом. Дополняет систему камер новая цветовая камера Red Maple второго поколения, которая, как утверждает Huawei, обеспечивает более естественную и реалистичную передачу цветов.

Поддержка ИИ делает процесс редактирования изображений интуитивно понятным. Усовершенствованная функция «Композиция с ИИ» помогает выстроить композицию снимка, а функция «Удаление бликов с ИИ» устраняет отвлекающие отражения на окнах, блики и помехи от экранов. Функция «Перемещение с ИИ» позволяет выделять, перемещать или дублировать объекты внутри изображения, при этом система интеллектуально восстанавливает фон и корректирует освещение. Мгновенное распознавание основных сценариев съёмки — портретов, архитектуры и пейзажей — позволяет выбрать наиболее подходящий ракурс в режиме реального времени.

Pura 90s Pro

Pura 90s Pro

Смартфон Pura 90s Pro Max оснащён 6,9-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением FHD+, поддержкой отображения 1,07 млрд цветов, цветового охвата P3 и адаптивной частотой обновления LTPO от 1 до 120 Гц. Частота опроса сенсорного слоя достигает 300 Гц, а сам экран также получил дополнительные покрытия, повышающие устойчивость к царапинам и ударам. Защиту экрана обеспечивает антибликовое стекло Kunlun Glass, которое устраняет до 70 % бликов на экране, повышая контрастность даже при прямом солнечном свете и предотвращая появление отпечатков пальцев на экране.

Pura 90s Pro Max построен на восьмиядерном процессоре Kirin 9030S и оснащается 12 Гбайт оперативной памяти и накопителем объёмом 512 Гбайт. Смартфон также поддерживает Bluetooth 6.0, NearLink 2.0, Wi-Fi 7 и eSIM. Huawei также обновила конструкцию флагманской модели. Pura 90s Pro Max получил корпус с плоской рамкой, который обеспечивает более удобный хват, а также защиту от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69.

В свою очередь Huawei Pura 90s Pro оборудован 6,6-дюймовым LTPO OLED-дисплеем разрешением 2760 × 1256 пикселей с адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц, поддержкой отображения 1,07 млрд цветов и частотой опроса сенсорного слоя до 300 Гц. Смартфон также построен на восьмиядерном процессоре Kirin 9030S, доступен в версиях с 12 Гбайт оперативной памяти и накопителем объёмом 256 или 512 Гбайт, а также защищён от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69.

Смартфоны серии Huawei Pura 90s оснащены аккумулятором ёмкостью 6000 мА·ч, обеспечивающим длительное время автономной работы. Модель Pura 90s Pro поддерживает быструю проводную зарядку Huawei SuperCharge мощностью 66 Вт, тогда как Pura 90s Pro Max получила проводную зарядку Huawei SuperCharge мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью 80 Вт.

В качестве программной платформы в глобальных версиях Pura 90s выступает EMUI 16.0. Также смартфоны серии Huawei Pura 90s получили интеллектуального голосового помощника Celia, который поддерживает генерацию контента и обеспечивает голосовое управление повседневными задачами. Кроме того, Celia поможет в путешествиях, включая навигацию в приложении Petal Maps, обработку локальных запросов и заказ такси.

Что касается стоимости, то младший Pura 90s Pro в Европе оценён в €899 за версию с 12 и 256 Гбайт памяти, тогда как модель с вдвое большим хранилищем оценена в €1049. В свою очередь Pura 90s Pro Max обойдётся за версии с аналогичными конфигурациями памяти в €1149 и €1299 соответственно.

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Теги: huawei, смартфон, камера
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