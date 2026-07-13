Календарь релизов 13–19 июля: The Alters: Last Variable, Denshattack! и Moss: The Forgotten Relic

Середина июля порадует сразу несколькими заметными релизами. Главная звезда недели для многих — Denshattack!, но помимо неё выходит атмосферный лавкрафтианский хоррор The Mound: Omen of Cthulhu, новое дополнение для The Alters, а также целая россыпь инди-проектов — от уютной Teeto до суровой Dead Weight. Если следите за новинками июля, этот выпуск поможет ничего не пропустить.

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