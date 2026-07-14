В России поступили в продажу бюджетные смартфоны серии Realme P4 с большими батареями и прочными корпусами

Realme объявила о старте продаж в России новой серии смартфонов P4, включающей модели Realme P4, Realme P4x и Realme P4 Lite. Слоган новой серии — «На длинной дистанции», поскольку в ней сделана ставка на выносливость. Новинки получили высокий уровень автономности, плавные 120-Гц экраны, энергоэффективные чипы и надёжные аккумуляторы с длительным сроком службы.

Смартфон Realme P4 оснащён 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с пиковой яркостью до 4000 кд/м2, 6-нм процессором Snapdragon 685 и системой охлаждения с испарительной камерой площадью 15 292 мм2, обеспечивающей стабильную работу устройства без перегрева. Объём оперативной памяти с учётом виртуального расширения достигает 24 Гбайт.

В качестве источника питания используется кремний-углеродный аккумулятор Titan ёмкостью 7000 мА·ч. Согласно замерам лаборатории Realme, его заряда хватает примерно на 11,2 часа игры в Mobile Legends: Bang Bang, 10,2 часа — в PUBG Mobile и 8,8 часа — в Free Fire без подзарядки.

Благодаря поддержке проводной зарядки мощностью 45 Вт пяти минут зарядки хватает примерно на 37 минут игры в Free Fire. Также предусмотрена поддержка реверсивной зарядки мощностью 10 Вт. Аккумулятор рассчитан на шесть лет службы (1600 циклов).

Корпус защищён от влаги и пыли по стандарту IP69, выдерживает нагрузку до 25 кг и, по данным Realme, на 300 % устойчивее к изгибу благодаря усиленному каркасу ArmorShell. Смартфон Realme P4 доступен в фиолетовом (Racing Purple) и зелёном (Racing Green) цветах.

Модель Realme P4x отличается аккумулятором ёмкостью 8000 мА·ч, что больше, чем предлагают конкуренты в ценовом сегменте до 20 000 рублей (не считая массивных защищённых «бронефонов»). Благодаря этому в требовательных играх смартфон обеспечивает около 10 часов непрерывной игры, а в смешанном сценарии использования — до двух суток автономной работы. При этом батарея сохраняет более 94 % ёмкости спустя два года эксплуатации и более 91 % — спустя три года, а её ресурс рассчитан на срок службы до семи лет (более 1600 циклов). Батарея поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 45 Вт, а также реверсивную зарядку мощностью 6 Вт.

Смартфон получил 6,8-дюймовый IPS-дисплей с частотой обновления 120 Гц и яркостью до 900 кд/м2. Устройство базируется на чипе Unisoc T7250 с системой охлаждения площадью 11 124 мм². Антенная система HyperSignal обеспечивает уверенный приём сигнала даже в метро, а основная 50-мегапиксельная камера дополнена ИИ-алгоритмами. Корпус ArmorShell соответствует военному стандарту ударопрочности MIL-STD-810H, выдерживая падения с высоты до 2 метров, а также защищён от влаги и пыли по стандарту IP64. Realme P4x доступен в двух расцветках — синей (Phantom Blue) и бежевой (Rally White).

Несмотря на аккумулятор ёмкостью 7000 мА·ч, смартфон Realme P4 Lite отличается тонким корпусом толщиной всего 8,38 мм при массе 208 г. Заряда батареи хватает на полтора дня обычного использования или, по данным Realme, более чем на 12 часов игр, 21 час просмотра онлайн-видео и 28 часов работы в социальных сетях. Батарея поддерживает проводную зарядку мощностью 15 Вт (пяти минут зарядки хватает примерно на час просмотра видео) и реверсивную зарядку мощностью 6 Вт. После шести лет эксплуатации аккумулятор сохраняет более 80 % первоначальной ёмкости.

Realme P4 Lite оснащён 6,8-дюймовым IPS-экраном с частотой обновления 120 Гц, разрешением HD+ и поддержкой технологии DC Dimming для уменьшения мерцания, а также интерактивной «мини-капсулой» вокруг фронтальной камеры.

Восьмиядерный процессор Unisoc T7250 в сочетании с графитовой системой охлаждения площадью 10 000 мм2 обеспечивает стабильные около 60 кадров/с в популярных играх — например, до 10,4 часа в Free Fire и до 8,8 часа в Mobile Legends: Bang Bang.

Антенная система HyperSignal гарантирует стабильную связь, увеличивая уровень сигнала до 85 %. Корпус смартфона прошёл более 320 тестов на долговечность и 14 000 микротестов на падение, соответствует военному стандарту ударопрочности MIL-STD-810H и защищён от влаги и пыли по стандарту IP64. Смартфон доступен в фиолетовом (Pulse Purple) и сером (Titan Grey) цветах.

Стоимость Realme P4 с 6/128 Гбайт памяти составляет 15 499 рублей, с 8/256 Гбайт — 18 999 рублей. Цена Realme P4x с 4/128 Гбайт памяти составляет 14 999 рублей, с 4/256 Гбайт — 16 999 рублей. Версия Realme P4 Lite с 4/64 Гбайт памяти обойдётся в 11 000 рублей, а с 4/128 Гбайт — в 13 999 рублей.