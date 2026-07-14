Tecno выпустила в России планшет Megapad 2 с большим экраном для учёбы и не только

Tecno объявила о старте продаж планшета Tecno Megapad 2 с 11-дюймовым 2.5K-дисплеем с защитой зрения, продвинутыми ИИ-функциями и поддержкой беспроводного соединения с другими устройствами экосистемы, сочетающего всё необходимое для учёбы, работы и развлечений.

Планшет базируется на восьмиядерном процессоре от MediaTek, который обеспечивает плавную работу ресурсоёмких приложений. Объём оперативной памяти составляет до 16 Гбайт с учётом виртуального расширения, ёмкость флеш-накопителя — 128 или 256 Гбайт. Также есть слот для карт памяти microSD ёмкостью до 2 Тбайт.

11-дюймовый дисплей с разрешением 2.5K и частотой обновления 90 Гц прошёл сертификацию TÜV Rheinland, которая подтверждает безопасность для зрения благодаря технологии подсветки без мерцания Flicker-Free и низкому уровню излучения синего света.

Обладая тонким металлическим корпусом толщиной всего 6,6 мм и небольшим весом Tecno Megapad 2 комфортно лежит в руке, что делает его удобным для повседневного использования. Он без труда помещается в сумку или рюкзак, чтобы брать его с собой на занятия, работу или в поездки.

Планшет работает под управлением ОС HiOS 16 с умными функциями и продвинутой многозадачностью, адаптированной под большой экран планшета. Для детей доступна платформа LearnUP с учебными материалами и развивающим контентом, который помогает изучать новое в интерактивном формате. Также есть функции родительского контроля.

Умный ассистент Ella с поддержкой русского языка поможет найти информацию и ответит на вопросы в режиме чат-бота, а «ИИ Переводчик» позволит перевести текст на фото, выделенный в документе или в публикации в социальных сетях, а также разговоры в реальном времени более чем на 160 языках.

Tecno Megapad 2 стал первым планшетом, вышедшим после масштабного обновления функции «Связка устройств», обеспечивающей взаимодействие гаджета с другими устройствами экосистемы. Планшет поддерживает обмен файлами, фотографиями и совместную работу в режиме трёх экранов со смартфонами Tecno и ноутбуками. Его можно использовать как дополнительный экран для расширения рабочего пространства. При подключении планшета к смартфону телефонные звонки, сообщения и уведомления синхронизируются, позволяя отвечать на вызовы.

Также вскоре в продажу в России поступит новый компактный планшет Tecno Megapad 2 с 9,7-дюймовым экраном с разрешением 2K, весом 387 г и поддержкой 4G LTE и GSM, который можно использовать для большого спектра задач и развлечений.

11-дюймовый Tecno Megapad 2 доступен в трёх расцветках: космический серый, природный зелёный и сочный оранжевый, по цене от 19 999 рублей с 6/128 Гбайт памяти и 26 999 рублей — за версию с 8/256 Гбайт памяти.