Сегодня 14 июля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости планшетные компьютеры и смартбуки Tecno выпустила в России планшет Megapad...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Tecno выпустила в России планшет Megapad 2 с большим экраном для учёбы и не только

Tecno объявила о старте продаж планшета Tecno Megapad 2 с 11-дюймовым 2.5K-дисплеем с защитой зрения, продвинутыми ИИ-функциями и поддержкой беспроводного соединения с другими устройствами экосистемы, сочетающего всё необходимое для учёбы, работы и развлечений.

Планшет базируется на восьмиядерном процессоре от MediaTek, который обеспечивает плавную работу ресурсоёмких приложений. Объём оперативной памяти составляет до 16 Гбайт с учётом виртуального расширения, ёмкость флеш-накопителя — 128 или 256 Гбайт. Также есть слот для карт памяти microSD ёмкостью до 2 Тбайт.

11-дюймовый дисплей с разрешением 2.5K и частотой обновления 90 Гц прошёл сертификацию TÜV Rheinland, которая подтверждает безопасность для зрения благодаря технологии подсветки без мерцания Flicker-Free и низкому уровню излучения синего света.

Обладая тонким металлическим корпусом толщиной всего 6,6 мм и небольшим весом Tecno Megapad 2 комфортно лежит в руке, что делает его удобным для повседневного использования. Он без труда помещается в сумку или рюкзак, чтобы брать его с собой на занятия, работу или в поездки.

Планшет работает под управлением ОС HiOS 16 с умными функциями и продвинутой многозадачностью, адаптированной под большой экран планшета. Для детей доступна платформа LearnUP с учебными материалами и развивающим контентом, который помогает изучать новое в интерактивном формате. Также есть функции родительского контроля.

Умный ассистент Ella с поддержкой русского языка поможет найти информацию и ответит на вопросы в режиме чат-бота, а «ИИ Переводчик» позволит перевести текст на фото, выделенный в документе или в публикации в социальных сетях, а также разговоры в реальном времени более чем на 160 языках.

Tecno Megapad 2 стал первым планшетом, вышедшим после масштабного обновления функции «Связка устройств», обеспечивающей взаимодействие гаджета с другими устройствами экосистемы. Планшет поддерживает обмен файлами, фотографиями и совместную работу в режиме трёх экранов со смартфонами Tecno и ноутбуками. Его можно использовать как дополнительный экран для расширения рабочего пространства. При подключении планшета к смартфону телефонные звонки, сообщения и уведомления синхронизируются, позволяя отвечать на вызовы.

Также вскоре в продажу в России поступит новый компактный планшет Tecno Megapad 2 с 9,7-дюймовым экраном с разрешением 2K, весом 387 г и поддержкой 4G LTE и GSM, который можно использовать для большого спектра задач и развлечений. 

11-дюймовый Tecno Megapad 2 доступен в трёх расцветках: космический серый, природный зелёный и сочный оранжевый, по цене от 19 999 рублей с 6/128 Гбайт памяти и 26 999 рублей — за версию с 8/256 Гбайт памяти.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
2 июля начали принимать работы для участия в фотоконкурсе «Снято на Camon» компании Tecno
Стартовали российские продажи смартфонов Tecno Camon 50 и Camon 50 Ultra 5G
Обзор смартфона TECNO CAMON 50 Ultra: самый умный в своем классе
Вопреки трендам: Amazon увеличила объём оперативной памяти у планшета Fire HD 10 на треть
Microsoft сняла с производства бюджетные Surface Go и Surface Laptop Go — вместо них предлагает Dell XPS 13
В следующем году Apple обновит линейку планшетов iPad Pro и представит новый MacBook Pro начального уровня
Теги: tecno, планшет, россия
tecno, планшет, россия
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
По Android-смартфонам начал распространяться троян RedHook, опустошающий банковские счета жертвы
«Пока я смотрел это, моя видеокарта начала рыдать»: первый геймплей Total War: Warhammer 40,000 заставил игроков усомниться в своих ПК
Геймер отсудил у Microsoft свой аккаунт Xbox с библиотекой игр, который заблокировали после взлома
Максимум два часа в день: Минпросвещения РФ назвало, сколько времени детям можно пользоваться гаджетами
Китай выбрал другой путь, чем Neuralink: интерфейсы «мозг — компьютер» без сверления черепа
Фронтмен My Chemical Romance оказался фанатом Baldur’s Gate, который не играл в Baldur’s Gate 3 — Larian спешит на помощь 25 мин.
Россияне массово жалуются на проблемы с доступом к Google, GitHub и сайту Apple 59 мин.
Ubisoft на фоне критики DLC для Assassin’s Creed Black Flag Resynced отказалась от идеи, что микротранзакции делают игры веселее 2 ч.
Apple научила iOS 26.6 предупреждать об опасных сообщениях в iMessage 2 ч.
«Вы платите за ИИ дважды»: глава Microsoft предупредил бизнес о скрытой цене ИИ 3 ч.
По всему миру перестал работать принадлежащий Telegram домен t.me 4 ч.
Продажи джазового ретрошутера Mouse: P.I. For Hire превзошли даже самые смелые ожидания разработчиков 5 ч.
Microsoft начала тесты «очищенного» поиска в Windows 11, результаты которого не должны раздражать 8 ч.
Эмуляторы PS5 вышли на новый уровень: KytyPS5 научился запускать 3D-игры 8 ч.
Все страны ЕС намерены запретить соцсети для самых маленьких 8 ч.
Tesla подтвердила разработку беспилотного такси для людей на инвалидных колясках 30 мин.
Huawei представила наушники-клипсы FreeClip 2 S Signature Edition 33 мин.
В NASA начали собирать лунную ракету для миссии Artemis III — но до Луны она не долетит 37 мин.
Представлен мощный и функциональный планшет Huawei MatePad Air 2026 на чипе Kirin 54 мин.
Иск Apple может сильно замедлить разработку умных гаджетов OpenAI 57 мин.
ИИ спроектировал устройство для объединения в кластер трёх материнских плат от ноутбуков Framework 2 ч.
Мировой рынок игровых консолей рухнет почти на 20 % — виновата не только дорогая память 2 ч.
Tecno выпустила в России планшет Megapad 2 с большим экраном для учёбы и не только 2 ч.
У центра Млечного Пути впервые обнаружили малиновый сахар 2 ч.
Huawei представила глобальный флагман Pura 90s Pro Max с 200-Мп зум-камерой за €1149 и модель подешевле 3 ч.