Россияне массово жалуются на проблемы с доступом к Google, GitHub и сайту Apple

Сегодня, 14 июля, российские пользователи стали массово жаловаться на проблемы с доступом к ряду популярных зарубежных интернет-сервисов, в том числе к Google. Согласно данным сервисов мониторинга, сначала пользователи столкнулись в перебоями с доступом к GitHub, а вскоре стали появляться проблемы с открытием и других сайтов.

По данным сервиса мониторинга «Сбой.рф», в около 11:00 по московскому времени резко выросло количество жалоб на недоступность сервисов Google. На момент публикации число обращений за сутки исчисляется сотнями, тогда как днем ранее их было в несколько раз меньше. Аналогичную картину демонстрирует сервис Detector404, только там число жалоб уже перевалило за тысячу и продолжает расти.

Также пользователи из России сообщают о сбоях в работе платформы GitHub, используемой разработчиками для хранения и совместной разработки программного обеспечения. Кроме того, у части пользователей перестал открываться официальный сайт Apple, что также может свидетельствовать о масштабных проблемах с доступом к зарубежным ресурсам.

Жалобы продолжают поступать из различных регионов России. Пользователи сообщают о невозможности открыть сайты, ошибках подключения и длительной загрузке страниц. На момент публикации проблемы с доступом продолжают наблюдаться. На момент подготовки материала причины произошедшего официально не назывались. Но поскольку перечисленные сервисы за границей доступны, то вряд ли проблемы у россиян вызваны неполадками в инфраструктуре самих сервисов.

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Роскомнадзор заявил, что не ограничивает доступ к сервисам GitHub, Google и Apple.