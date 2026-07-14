Основатель DeepSeek стал богатейшим разработчиком ИИ-моделей в истории

Состояние основателя китайской компании DeepSeek Ляна Вэньфэна (Liang Wenfeng) после последнего инвестиционного раунда выросло более чем вдвое — примерно с $16,7 млрд до $36 млрд. По оценке Bloomberg Billionaires Index, это сделало его самым богатым предпринимателем среди основателей компаний, специализирующихся непосредственно на создании больших моделей искусственного интеллекта.

Китайский предприниматель с существенным отрывом опередил сооснователя Anthropic Дарио Амодеи (Dario Amodei) и сооснователя OpenAI Грега Брокмана (Greg Brockman). Резкий рост состояния связан с июньским раундом финансирования DeepSeek, достигшим объёма более $7,4 млрд. Инвесторы оценили китайский стартап приблизительно в $50 млрд, тогда как ещё в апреле его ориентировочная стоимость составляла около $10 млрд. Сам Лян вложил в раунд примерно $3 млрд и после размещения, по расчётам Bloomberg, сохранил около 78 % компании.

Таким образом, состояние предпринимателя остаётся преимущественно «бумажным»: оно определяется расчётной стоимостью его доли в непубличной части DeepSeek, акции которой не торгуются на бирже. При следующем раунде финансирования или изменении оценки компании размер состояния Ляна может существенно измениться. Его высокая позиция в рейтинге богачей объясняется не только ростом DeepSeek, но и тем, что он сохранил гораздо большую долю бизнеса, чем многие американские основатели, привлекавшие капитал в течение нескольких раундов.

В общем рейтинге миллиардеров Лян Вэньфэн занимается 63-ю строчку. В Китае по этому параметру он примерно на восьмом месте. Следует учесть, что Bloomberg составил рейтинг с высоким положением основателя DeepSeek без учёта всего спектра бизнеса в ИИ (от разработки чипов до дата-центров). В ином случае на первое место претендовал бы Илон Маск с его триллионами, в том числе, за ИИ-модели. Несмотря на отчасти «бумажную» основу успеха основателя DeepSeek, у компании ещё есть резерв для роста, который опирается на самое настоящее «железо» — по слухам, компания разрабатывает свой чип для ИИ-инференса и намерена соскочить с оборудования Nvidia и Huawei.

Что касается лидеров компаний Anthropic и OpenAI, пусть почаще изымают свои передовые ИИ-модели из общего пользования — это «верный» путь к успеху.