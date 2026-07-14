Nintendo скоро выпустит обновленную Switch 2 с OLED-дисплеем, но это не точно

Этой осенью Nintendo выпустит обновлённый вариант приставки Switch 2 со сменным аккумулятором, но у компании есть и другие планы на будущее. Японский производитель также рассматривает возможность выпуска версии Switch 2 с OLED-дисплеем разрешением Full HD (1920 × 1080 пикселей).

Крупное обновление Nintendo Switch 2 может предусматривать использование жёстких OLED-панелей; контракт на их производство стремится получить Samsung Display, которая поставляла OLED-экраны и для первой Nintendo Switch, передаёт ZDNet Korea. Конечно, произойдёт это не быстро. В условиях стремительного подорожания памяти и других важных полупроводниковых компонентов главным препятствием остаётся разница в цене между ЖК- и OLED-дисплеями.

Если японский производитель решит выпустить Switch 2 с OLED-экраном, разработка обновлённой модели может начаться не раньше конца этого года. Это значит, что массовое производство стартует в конце 2027 или начале 2028 года. Nintendo традиционно поэтапно обновляет свою продукцию, чтобы продлить её жизненный цикл.

Switch первого поколения с ЖК-дисплеем вышла в 2017 году, версия Switch Lite — в 2019-м, а Switch с OLED-дисплеем появилась лишь в 2021 году. Все три версии Switch первого поколения комплектовались экранами с довольно скромным разрешением 720p, а Switch 2, дебютировавшая в 2025 году, получила экран Full HD. Переход на OLED-вариант примерно в 2027 году соответствует привычному графику обновления продукции японского бренда. Пока же компании придётся найти баланс между улучшением качества продукта для игроков и суровой реальностью, в которой растут производственные затраты.