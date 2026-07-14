Xiaomi представила Redmi Note 17 огромным 7" экраном и Note 17 Pro с батареей на 9000 мА·ч

Xiaomi представила в Китае серию смартфонов Redmi Note 17. Они предлагают гораздо более ёмкие батареи по сравнению с предшественниками (серией Note 15), а также оснащены новыми процессорами. Базовая модель Redmi Note 17 оснащена огромным 7-дюймовым экраном, тогда как модель Note 17 Pro получила более компактный дисплей.

Redmi Note 17 оснащён OLED-панелью с частотой 120 Гц, разрешением 2396 × 1080 пикселей и пиковой яркостью 1800 кд/м2. Сенсорный экран работает даже в мокрых руках или в перчатках. Помимо большого экрана смартфон оснащён батареей ёмкостью 8000 мА·ч. Производитель заявляет, что она обеспечит до 22 часов воспроизведения коротких видеороликов или до 10 часов работы смартфона в режиме навигатора. Батарея имеет плотность энергии 821 Вт·ч/л и рассчитана на 1600 циклов зарядки.

Аккумулятор поддерживает зарядку мощностью 45 Вт и обратную зарядку мощностью 22,5 Вт, что позволяет использовать устройство в качестве пауэрбанка. Redmi Note 17 имеет класс защиты IP65, поэтому обеспечивает лишь базовую защиту от воды — погружения в воду он не выдержит (для этого лучше выбрать версию Pro). Экран устройства защищает стекло Gorilla Glass 7i.

В основе Redmi Note 17 используется 4-нм процессор Snapdragon 4 Gen 4 с двумя ядрами Cortex-A78 и шестью ядрами Cortex-A55, а также графическим процессором Adreno 613. Смартфон будет предлагаться в конфигурациях с 6 и 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4X, а также 128 или 256 Гбайт постоянной памяти UFS 2.2. Устройство поддерживает карты памяти microSD, если требуется больше постоянной памяти.

Среди других особенностей Redmi Note 17 — оптический сканер отпечатков пальцев, ИК-передатчик, поддержка Wi-Fi 5 (двухдиапазонный), Bluetooth 5.1, а также NFC. Устройство также оснащено виртуальным датчиком приближения.

Модель Redmi Note 17 Pro получила 6,83-дюймовый дисплей, но это более качественная OLED-панель — она отображает 12-битные цвета (против 8-битных у 7-дюймового дисплея базовой модели) и отличается более высокой чёткостью благодаря разрешению 2772 × 1280 пикселей. Пиковая яркость дисплея достигает 3500 кд/м2. Предусмотрено затемнение постоянным током до 80 кд/ м2, а ШИМ-регулировка с частотой 3840 Гц позволяет снизить яркость до 1 кд/ м2.

Несмотря на меньшие размеры, модель Pro имеет более ёмкий аккумулятор — кремний-углеродный, ёмкостью 9000 мА·ч, рассчитанный на 1600 циклов зарядки. Он поддерживает более быструю зарядку мощностью 67 Вт и ту же обратную зарядку мощностью 22,5 Вт.

В основе Redmi Note 17 Pro используется процессор Snapdragon 6s Gen 4. Это аналогичный 4-нм чип с ядрами Cortex-A78 и Cortex-A55 (в этот раз в конфигурации 4+4) и более производительным графическим процессором Adreno 710. Смартфон предлагает 8 или 12 Гбайт ОЗУ, а также 128, 256 или 512 Гбайт постоянной памяти (UFS 2.2 для варианта на 128 Гбайт и UFS 3.1 для двух других). Слота для карты microSD здесь нет.

Остальные характеристики Redmi Note 17 Pro схожи с базовой моделью. Устройство оснащено оптическим сканером отпечатков пальцев, ИК-передатчиком, поддержкой Wi-Fi 5 (ac), Bluetooth 5.1 (AAC, LDAC) и модулем NFC. Также смартфон получил ультразвуковой датчик приближения. В базовой модели имеется один динамик, у версии Pro — два.

Redmi Note 17 Pro обладает значительно лучшей водостойкостью, чем его предшественник: он имеет степень защиты IP68 при погружении в воду и IP66/IP69/IP69K для защиты от струй воды. Экран защищён высококачественным стеклом Gorilla Glass Victus 2 и прошёл испытания на падение с высоты 3 метров.

Модель Redmi Note 17 Pro оснащена 50-Мп основной камерой с крошечным сенсором формата 1/2,76 дюйма (размер пикселя — 0,64 мкм) и объективом f/1.8. На задней панели также есть второй модуль, но это всего лишь 2-Мп датчик глубины сцены. Фронтальная камера построена на базе 8-Мп сенсора. Задняя и передняя камеры могут записывать видео только в разрешении 1080p со скоростью 30 кадров в секунду.

Базовая модель Redmi Note 17 оснащена только 50-Мп основной задней камерой, без дополнительного датчика глубины сцены, и 8-Мп фронтальной камерой. Следует отметить, что речь идёт о китайской версии устройства. Та же китайская версия Redmi Note 15 имела совершенно другие камеры, чем глобальная модель, получившая 108-Мп основную камеру. То же самое относится к Redmi Note 15 Pro для Китая и мирового рынка.

Стоимость базовой модели Redmi Note 17 с 6/128 Гбайт памяти в Китае начинается примерно с $190, а модели Pro с 8/128 Гбайт памяти — с $240. С остальными ценами можно ознакомиться в таблице выше. Xiaomi не сообщила, когда планирует выпустить Redmi Note 17 и Redmi Note 17 Pro на глобальных рынках.