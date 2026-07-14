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Telegram получил мощный редактор статей, сообщества и 350 млн GIF

Telegram выпустил очередное крупное обновление, добавив в мессенджер продвинутый текстовый редактор, новую систему сообществ и исчезающие сообщения от ботов в групповых чатах. Также разработчики значительно расширили библиотеку GIF-анимаций.

Источник изображений: Telegram

Источник изображений: Telegram

Главным июльским нововведением стал расширенный текстовый редактор, предназначенный для создания длинных публикаций непосредственно в Telegram. Он поддерживает заголовки, таблицы, списки, цитаты, блоки кода, а также позволяет вставлять изображения и видео прямо в середину текста. Максимальная длина одного сообщения увеличена до 32 768 символов.

Кроме того, редактор интегрирован с фирменными ИИ-инструментами Telegram, которые могут генерировать текст, формулы и таблицы с сохранением конфиденциальности данных. Пока новый редактор публикаций доступен только подписчикам Telegram Premium. «Почему только им? А вот так устроен наш капиталистический рай за железным занавесом блокировок», — объяснили в Telegram.

Вторая крупная новинка — сообщества (Communities). Теперь пользователи могут объединять несколько групп, каналов и ботов вокруг одной темы. Участники сообщества смогут быстро переходить между связанными чатами без приглашений, а владельцы получат возможность скрывать отдельные чаты, объединять их в один элемент списка диалогов и ограничивать круг пользователей, которым разрешено добавлять новые группы или каналы. Это чем-то напоминает подход Discord, в котором серверы зачастую разбиты на отдельные разделы.

Ещё одним нововведением стали исчезающие сообщения от ботов в групповых чатах. Если раньше ответы ботов были видны всем участникам, то теперь они могут отправлять персональные сообщения, доступные только пользователю, который взаимодействует с ботом. Это позволяет не засорять групповые обсуждения служебными уведомлениями, приветствиями, ИИ-сводками, сообщениями об ошибках, запросами на подтверждение действий и другими подобными ответами.

Кроме того, боты получили возможность отправлять такие приватные сообщения как по собственной инициативе, так и в ответ на специальные команды, отмеченные соответствующим значком в меню. При этом и сама команда, и ответ бота остаются видимыми только пользователю и боту, не отображаясь для остальных участников группы.

Наконец, Telegram существенно обновил поиск GIF-анимаций, поскольку в конце прошлого месяца Google полностью прекратила поддержку API Tenor, который позволял интегрировать в сторонние сервисы функцию поиска по большому количеству GIF-анимаций.

По словам разработчиков Telegram, теперь пользователям доступны более 350 миллионов GIF-анимаций с поиском на 36 языках. Поиск работает быстрее благодаря локальной индексации открытых коллекций GIF-анимаций с использованием моделей искусственного интеллекта с открытым исходным кодом. При этом Telegram подчёркивает, что запросы пользователей обрабатываются полностью конфиденциально и не передаются сторонним сервисам.

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Теги: telegram, мессенджер, gif
telegram, мессенджер, gif
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