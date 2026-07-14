Короткие ссылки Telegram снова работают: домен t.me восстановился спустя сутки после отключения

Ранее по непонятным причинам произошло отключение принадлежащего мессенджеру Telegram домена t.me, из-за чего в браузерах перестали работать короткие ссылки на чаты, каналы и профили пользователей платформы. Теперь же домен снова работает, о чём сообщил черногорский регистратор доменов DomainME, являющийся оператором географической доменной зоны .me.

«Домен t.me снова работает. Мы выпустим официальное заявление в ближайшее время», — сообщил генеральный директор DomainME Предраг Лешич (Predrag Lešić).

В публикации в соцсети X, в ответ на сообщение основателя Telegram Павла Дурова, от имени регистратора DomainME появился комментарий, в котором сказано, что работа домена t.me была «приостановлена из-за соблюдения требований OFAC [Управления по контролю за иностранными активами, являющегося подразделением Министерства финансов США]», но теперь он снова функционирует. Обычно OFAC вводит экономические санкции против зарубежных компаний и частных лиц, представляющих угрозу экономической безопасности США.

Согласно данным сервиса Whois, домену t.me был присвоен статус serverHold, указывающий на отключение от глобальной системы DNS. На этом основании можно предположить, что его по какой-то причине заблокировал регистратор доменов, и теперь это подтвердил представитель DomainME. Статус изменился утром во вторник, после чего короткий домен Telegram снова заработал.

По данным источника, домен t.me оказался заблокирован в тот же день, когда Министерство финансов США ввело санкции против одного из VPN-провайдеров, который, по данным американских властей, использовался киберпреступниками для проведения вредоносных атак с целью извлечения финансовой выгоды. В обновлённом санкционном списке Министерства финансов США оказалась ссылка на адрес публичной группы этого VPN-провайдера в Telegram с использованием короткого домена t.me. Вероятно, регистратор попросту приостановил работу всего домена t.me для соответствия обновлённому санкционному списку ведомства, вместо того чтобы ограничить доступ к конкретной ссылке. На это указывает и то, что принадлежащий Telegram домен telegram.me, находящийся в той же доменной зоне, не переставал работать.