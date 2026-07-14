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«Союз МС-29» привёз на МКС американца и двух россиян для испытаний робота-аватара и новых космических технологий

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-29», который несколько часов назад стартовал с площадки космодрома Байконур, успешно пристыковался к модулю «Причал» российского сегмента МКС. Международному экипажу корабля предстоит провести на борту орбитальной станции следующие несколько месяцев.

Источник изображений: «Роскосмос»

Источник изображений: «Роскосмос»

Для выведения «Союза МС-29» в космическое пространство использовалась ракета-носитель «Союз-2.1а», запуск которой состоялся в 17:48 мск. Спустя примерно девять минут после старта корабль «Союз МС-29» с экипажем на борту отделился от третьей ступени и продолжил полёт к МКС по сверхкороткой двухвитковой схеме сближения. В состав экипажа 75-й долговременной экспедиции вошли космонавты российской госкорпорации «Роскосмос» Пётр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон (Anil Menon).

Экипажу предстоит провести на борту МКС 261 сутки, за которые будут выполнены 38 космических экспериментов, большая часть которых связана с медико-биологическими и биотехнологическими исследованиями. Среди новых работ Дуброва и Кикиной — эксперимент «Газоанализатор-ФС», который в дальнейшем позволит создать полностью автоматическую систему контроля атмосферы в пилотируемых аппаратах при полётах в дальний космос.

Второй эксперимент носит название «Теледроид» и предполагает проведение испытаний антропоморфного робота, который способен функционировать в автономном режиме или как «аватар», то есть повторяя движения оператора. В будущем подобные роботы могут быть задействованы для выполнения разных работ за бортом станции и внутри неё.

Также российские космонавты продолжат проведение эксперимента «СОЛНЦЕ-ТЕРАГЕРЦ», в рамках которого в мае этого года на поверхности станции разместили безаналоговый полупроводниковый детектор терагерцевого диапазона частот. Учёные рассчитывают с его помощью получить новые знания о процессах энерговыделения в атмосфере Солнца. Основная цель эксперимента заключается в том, чтобы получить данные, которые помогут прогнозировать магнитные бури, влияющие на Землю и электронику спутников.

В рамках нынешней экспедиции по российской программе также запланированы два выхода в открытый космос. В настоящее время на МКС продолжает работу 74-я экспедиция. Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев вернутся на Землю на корабле «Союз МС-28». В то же время Андрей Федяев, который прибыл на МКС на корабле SpaceX Crew Dragon, продолжит работать с новым экипажем.

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Теги: союз мс-29, мкс, космос
союз мс-29, мкс, космос
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