Trouver выпустила в России вертикальный пылесос G70 Detect, который умеет убираться вплотную к стенам

Компания Trouver объявила о начале российских продаж беспроводного вертикального пылесоса G70 Detect. Главной особенностью новинки стала конструкция основной насадки, позволяющая убирать мусор вплотную к плинтусам без характерной «грязной полосы», которая остается у многих подобных устройств.

Для уборки вдоль стен и мебели в пылесосе используется технология True 0-Gap. При приближении к стене мягкий ролик автоматически выдвигается вперед, перекрывая зазор между насадкой и плинтусом. Кроме того, основная щетка получила конструкцию OptiInsight, которая, по заявлению производителя, предотвращает наматывание волос, но при этом эффективно собирает как мелкую пыль, так и крупный мусор.

Trouver G70 Detect также оснащен инфракрасным датчиком, который определяет степень загрязнения поверхности и автоматически регулирует мощность всасывания. Максимальная сила всасывания достигает 33 900 Па. Основная насадка подходит для разных типов покрытий — от твердых полов до ковров, а встроенная подсветка помогает заметить пыль под мебелью и в плохо освещенных местах.

За автономность в Trouver G70 Detect отвечает съёмный аккумулятор, обеспечивающий до 90 минут работы с комбинированной насадкой или до 50 минут с основной щеткой. Для удобства пользователей предусмотрена телескопическая трубка с регулировкой длины от 98 до 120 см, а вес основного блока составляет 1,95 кг. Информация о заряде аккумулятора и выбранном режиме отображается на OLED-дисплее.

Контейнер объемом 0,5 л оснащен системой очистки фильтра и стенок пылесборника с помощью двух подвижных колец, что позволяет реже контактировать с собранной пылью. Дополняет конструкцию пятиступенчатая система фильтрации, задерживающая до 99,99 % частиц.

В России Trouver G70 Detect уже поступил в продажу. Рекомендованная цена новинки составляет 32 990 рублей.

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