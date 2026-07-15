ЕС разрешил не делать батареи в Apple Watch и других носимых гаджетах сменными

Европейская комиссия внесла изменения в регламент об аккумуляторах, освободив определённые категории носимых устройств, включая часы Apple Watch, от обязанности производителей обеспечивать возможность замены батареи пользователями.

Как сообщает 9to5Mac со ссылкой на Politico, исключение распространяется на смарт-часы, умные очки, фитнес-трекеры и другие небольшие носимые устройства. Согласно принятому решению, освобождение касается изделий, у которых доступ к батарее способен негативно повлиять на безопасность, долговечность или защиту от воды, а также устройств, герметичные корпуса и компактные размеры которых не позволяют безопасно заменить батарею самим пользователем.

Несмотря на утверждение Европейской комиссией правил, документ ещё должен пройти проверку в Европейском парламенте и Совете Европейского союза. После завершения процедуры он вступит в силу через 20 дней после публикации в «Официальном журнале Европейского союза »(Official Journal of the European Union), если ни один из органов, соответственно, не выдвинет возражений.

Пересмотр правил последовал после критики со стороны представителей США, заявлявших, что действующие требования осложняли вывод на европейский рынок новых умных очков Meta✴. При этом представитель Европейской комиссии подчеркнул, что изменения стали результатом общественных консультаций с потребительскими организациями, отраслевыми участниками и государствами ЕС, а принятое исключение направлено на обеспечение безопасности товаров и не связано с каким-либо отдельным устройством или производителем.