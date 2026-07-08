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Скрытая съёмка запрещена: очки Meta✴ перестанут записывать видео, если повреждён индикатор съёмки

Умные очки Meta вызывают недовольство общественности как устройство, которое, попав в руки недобросовестного владельца, может нарушать конфиденциальность граждан, позволяя, например, вести негласную видеосъёмку. В компании решили отреагировать на эти опасения.

Источник изображения: ***

Источник изображения: Meta

Meta объявила о выпуске обновления, с которым умные очки отказываются работать в режиме видеосъёмки, если обнаруживается, что светодиодный индикатор конфиденциальности повреждён, — некоторые пользователи делают это намеренно. Ранее компания уже пыталась бороться с такими действиями. Если закрыть индикатор скотчем или другим предметом на очках Ray-Ban Meta второго поколения, то при включении видеозаписи устройство выведет запрос с требованием открыть индикатор, хотя «народные умельцы» нашли несколько способов обойти это ограничение.

Ориентированное на конфиденциальность обновление вышло ещё несколько недель назад, когда компания представила недорогой вариант умных очков без марки Ray-Ban, сообщил ресурсу The Verge вице-президент Meta по носимым устройствам Алекс Химель (Alex Himel). Он признал, что компания осведомлена о росте случаев злоупотребления.

Ранее Meta подвергли критике за намерение добавить в устройство функцию распознавания лиц; также появлялись сообщения, что умные очки становятся средством преследования молодых женщин. В некоторых общественных местах вводятся запреты на ношение этих устройств — до конца месяца ими запретят пользоваться во всех судах штата Нью-Йорк. Ранее подобный запрет ввели в Филадельфии; кроме того, их запретили использовать в местах общего пользования некоторые круизные компании.

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Теги: me, умные очки, конфиденциальность
me, умные очки, конфиденциальность
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